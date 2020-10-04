M.O.U. BAY- BAYAN KUAFÖRÜ AÇILDI (UNISEX KUAFÖR)

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bay ve bayanlar için ayrılmış özel bölümler mevcuttur.

ADRES:

Iyaşpark 1. kat ( Altınyıldız yanı Boyner Karşısı)

REZERVASYON:

0246 228 28 14

Müşterilerin anında rahat hissetmesini sağlayan samimi bir atmosferle mükemmel bir hizmet sağlama konusunda uzman ve eğitimli kuaförler M.O.U'da biraraya geldi..M.O.U ayrıntılara her zaman büyük önem veren ve tatmin edici bir saç kesimi yapmakta asla başarısız olmaz. Her zaman istekleri dikkatle dinler, ancak gerekirse bazı harika fikirleri de vardır. M.O.U ne istediğinizi dinler ve mükemmel bir sonuç üretir.Şiddetle tavsiye edilir.M.O.U'daki uzman kuaförler, eksiksiz kuaförlük ve makyaj hizmetleri ile hayatınızı kolaylaştırmak ve çarpıcı görünümünüzü artırmak için buradalar. M.O.U ekibi memnuniyetinizi sağlamak için, alanında profesyonel sertifikalara, ve uzun yıllara dayanan deneyime sahip seçilmiş saç stilistlerden oluşmaktadır.M.O.U Kuaför açılışı Isparta Belediye Başkanı Yardımcısı Fahrettin Gözgün. Evrensel Kuaför yetkilisi Mehmet Demiralay ve bir çok vatandaşın katılımlarıyla gerçekleşti. Ardından salonu gezen Gözgün. saç kesimi yaptırdı ve hayırlı olsun dileklerini sundu.