GÜCÜ ETKİSİNDE
ISPARTA CAM BALKONISPARTA BALIK SİPARİŞ

ISPARTA M.O.U KUAFÖR HİZMETE AÇILDI İŞTE UZMAN ELLER!

Isparta'da muhteşem bir kadro ile M.O.U unisex kuaför açıldı

ISPARTA M.O.U KUAFÖR HİZMETE AÇILDI İŞTE UZMAN ELLER!
ISPARTA
G.Tarihi: 04.10.2020 19:10
134 Okunma
0
Isparta Düğün Salonları
ISPARTA mobilya kampanyaları
M.O.U. BAY- BAYAN KUAFÖRÜ AÇILDI (UNISEX KUAFÖR)

Müşterilerin anında rahat hissetmesini sağlayan samimi bir atmosferle mükemmel bir  hizmet sağlama konusunda uzman ve eğitimli kuaförler M.O.U'da biraraya geldi..
M.O.U ayrıntılara her zaman büyük önem veren ve tatmin edici bir saç kesimi yapmakta asla başarısız olmaz. Her zaman istekleri dikkatle dinler, ancak gerekirse bazı harika fikirleri de vardır. M.O.U  ne istediğinizi dinler ve mükemmel bir sonuç üretir. M.O.U'ya ailenizle birlikte gelebilir komple kuaför ve bakım hizmeti alabilirsiniz. Çünkü M.O.U'da bay ve bayanlar için ayrılmış özel bölümler mevcuttur. Şiddetle tavsiye edilir.

M.O.U'daki uzman kuaförler, eksiksiz kuaförlük ve makyaj hizmetleri ile hayatınızı kolaylaştırmak ve çarpıcı görünümünüzü artırmak için buradalar. M.O.U ekibi memnuniyetinizi sağlamak için, alanında profesyonel sertifikalara, ve uzun yıllara dayanan deneyime sahip seçilmiş  saç stilistlerden oluşmaktadır.

M.O.U Kuaför açılışı Isparta Belediye Başkanı Yardımcısı Fahrettin Gözgün. Evrensel Kuaför yetkilisi Mehmet Demiralay ve bir çok vatandaşın katılımlarıyla gerçekleşti. Ardından salonu gezen Gözgün. saç kesimi yaptırdı ve hayırlı olsun dileklerini sundu.

ADRES: Iyaşpark 1. kat ( Altınyıldız yanı Boyner Karşısı)
REZERVASYON: 0246 228 28 14

DSC0924-Copy

DSC0928-Copy

DSC0933-Copy

DSC0931-Copy

DSC0939-Copy


DSC0948-Copy

DSC0949-Copy

DSC0951-Copy

DSC0952-Copy

DSC0954-Copy

DSC0956-Copy

DSC0958-Copy

DSC0961-Copy

DSC0972-Copy

DSC0973-Copy

DSC0975-Copy

DSC0976-Copy

DSC0978-Copy

DSC0981-Copy

DSC0986-Copy

DSC0989-Copy




 
ISPARTA BAYAN KUAFÖRÜISPARTA ERKEK KUAFÖRÜM.O.UMOUISPARTA KUAFÖRısparta unisex kuaför
Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
ISPARTA M.O.U KUAFÖR HİZMETE AÇILDI İŞTE UZMAN ELLER!
ISPARTA'DA HARMANÖREN’Lİ GENÇ KAYAKÇILARIN HAYALLERİ GERÇEK OLDU
Isparta'da beyaz ve kırmızı et Türker Kasap'tan alınır!
​MEB'den liseler için yüz yüze eğitim genelgesi
Isparta TEKNOFEST Türkiye Birincilerini Ödüllendirdi
Isparta'da Hasat Öncesi Pestisit Denetimleri Devam Ediyor
Haber: Bakanlıktan 81 ile son dakika genelgesi: 1 Aralık'a kadar ertelenecek
Isparta'da Çocuk Trafik Eğitim Parkı İçin İlk Adım Atıldı
Dikkat! Isparta il merkezinde habersiz denetimler
2028'e kadar vergi alınmayacak! teklif Meclis'e sunuldu
Isparta Genelinde 82 KÖYDES Projesi Yürütülüyor
Son dakika haber: Toplu taşımada yeni dönem başladı
Isparta'da bu bölgede 14 gün süreyle giriş çıkışlar...
Isparta için çok önemli meteorolojik uyarı
Artık e-Devlet'ten yapılacak
Isparta'da maske kampanyası! paket maskeler burada çok ucuz!
​İslamköy Modern Kooperatif Binasına Kavuşuyor
Isparta'da gasp olayı şüphelisi yakalandı
TEKNOFEST 2020'de Isparta Rüzgarı Esti...
Günün haberleri: 500 milyarlık dev paket! Milyonları ilgilendiriyor
Karada balık Gözde Balık'tan alınır
TÜRKER AVM'DE FIRSATLAR DEVAM EDİYOR!!!!
Haber: MEB'den Kritik Hamle! Karar 81 Ile Gönderildi...
son dakika haber: Meteorolojiden 81 il için uyarı geldi...
Isparta Valisi Seymenoğlu okulları haber vermeden denetliyor!
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Dünyada şakına çeviren korona önlemleriDünyada şakına çeviren korona önlemleri
Isparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın ettiIsparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın etti
işte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleriişte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleri
Güzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...Güzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...
Isparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık ManzaralarıIsparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık Manzaraları
işte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!işte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!
Isparta Sütçüler Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ve sonbaharIsparta Sütçüler Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ve sonbahar
Dünyada şakına çeviren korona önlemleriIsparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın ettiişte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleriGüzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...Isparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık Manzaralarıişte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!Isparta Sütçüler Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ve sonbahar
ISPARTA uygun avm, ISPARTA BAYAN KUAFÖRÜ, ISPARTA cam balkon, ısparta kasap, ISPARTA PERDE , ISPARTA bilgisayar servisi, ısparta su arıtma cihazıISPARTA PREFABRİK EV, ISPARTA AKTAR, ISPARTA elektrikli bisiklet, ISPARTA sineklik, ISPARTA bilgisayar servisi, ISPARTA CAM BALKON, ISPARTA iç giyim, ISPARTA DELİNATÖR, ISPARTA BOYA MALZEMELERİısparta eğlence merkezlerisüpürge toz torbasıISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA TÜRKER AVM
Gücü Etkisinde
Isparta Haberleri
Isparta Reklam

ÇOK OKUNANLAR

Isparta'da maske kampanyası! paket maskeler burada çok ucuz!Isparta'da maske kampanyası! paket maskeler burada çok ucuz!29 Eylül 2020
Son dakika haber: Toplu taşımada yeni dönem başladıSon dakika haber: Toplu taşımada yeni dönem başladı30 Eylül 2020
TEKNOFEST 2020'de Isparta Rüzgarı Esti...TEKNOFEST 2020'de Isparta Rüzgarı Esti...27 Eylül 2020
Isparta için çok önemli meteorolojik uyarıIsparta için çok önemli meteorolojik uyarı29 Eylül 2020
​İslamköy Modern Kooperatif Binasına Kavuşuyor​İslamköy Modern Kooperatif Binasına Kavuşuyor28 Eylül 2020
Isparta'da “Gıdanı Koru ve Sofrana Sahip Çık” kampanyasıIsparta'da “Gıdanı Koru ve Sofrana Sahip Çık” kampanyası28 Eylül 2020
Isparta Haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ISUBÜ’lü Öğrencilere ÖdülIsparta Haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ISUBÜ’lü Öğrencilere Ödül28 Eylül 2020
Artık e-Devlet'ten yapılacakArtık e-Devlet'ten yapılacak29 Eylül 2020
EĞİRDİR BELEDİYESİ, İTFAİYE TEŞKİLATI’NIN 306. YILINI KUTLUYOR.EĞİRDİR BELEDİYESİ, İTFAİYE TEŞKİLATI’NIN 306. YILINI KUTLUYOR.28 Eylül 2020
Isparta'da gasp olayı şüphelisi yakalandıIsparta'da gasp olayı şüphelisi yakalandı28 Eylül 2020
Isparta'da bu bölgede 14 gün süreyle giriş çıkışlar...Isparta'da bu bölgede 14 gün süreyle giriş çıkışlar...29 Eylül 2020
Isparta Haber: ​“SDÜ Mobil”in “Sohbet” Özelliği KullanımdaIsparta Haber: ​“SDÜ Mobil”in “Sohbet” Özelliği Kullanımda28 Eylül 2020
Isparta İl Millî Eğitim Müdürlüğü, Eğitimde İyi Örnekler Zirvesi DüzenliyorIsparta İl Millî Eğitim Müdürlüğü, Eğitimde İyi Örnekler Zirvesi Düzenliyor28 Eylül 2020
Isparta'da ucuz maskeler via'da Isparta'da ucuz maskeler via'da 29 Eylül 2020
2028'e kadar vergi alınmayacak! teklif Meclis'e sunuldu2028'e kadar vergi alınmayacak! teklif Meclis'e sunuldu01 Ekim 2020
Isparta Merkez Köy ve Mahalle Muhtarları Toplantısı YapıldıIsparta Merkez Köy ve Mahalle Muhtarları Toplantısı Yapıldı29 Eylül 2020
Isparta Genelinde 82 KÖYDES Projesi YürütülüyorIsparta Genelinde 82 KÖYDES Projesi Yürütülüyor30 Eylül 2020
Bakan Kurum açıkladı Salda Gölü'nde yüzme yasağıBakan Kurum açıkladı Salda Gölü'nde yüzme yasağı01 Ekim 2020
Isparta'da Hasta ve Yaşlı Bakım Elemanları AlınıyorIsparta'da Hasta ve Yaşlı Bakım Elemanları Alınıyor30 Eylül 2020
Isparta'da don önleyici pervaneler...Isparta'da don önleyici pervaneler...30 Eylül 2020