TÜRKER ET VE PİLİÇ EN LEZZETLİ ETLERİ SİZLERE SUNUYOR

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0 541 300 05 40







































Isparta'da Türker Et & Piliçgenel gıda güvenliği kurallarına bağlı kalarak , en yüksek standarttaki ürünlerini Isparta'da müşterilerine toptan ve perakende olarak sunmaya devam ediyor.Türker Et Kasap kendi yetiştirdiği hayvanlardan elde ettiği, Dana Etleri. Kuzu Etleri. Koyun Etleri Piliç Ürünleri. ve Sakatat çeşitleriyle sağlığı, lezzeti ön planda tutarak sizlere enfes bir damak tadı sunuyor.Bunlara ilaveten firmada, gerçek köy tereyağı,peynir,turşu çeşitleri,ev makarnası,mantı ve yöresel lezzetlerin bulunduğu birde şarküteri reyonu bulunmaktadır.