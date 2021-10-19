Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce suç ve suçlu ile mücadele kapsamında 11.10.2021 günü yapılan çalışmalarda şüpheli 2 araçta yapılan arama sonucunda; 1.231 adet gümrük kaçağı malzeme ele geçirilerek el konulmuş, 4 şüpheli şahıs hakkında adli işlem yapılmıştır.Vatandaşlarımızın her türlü talep ve bildirimlerini 0505 318 32 44 numaralı Whatsapp ve BİP tabanlı iletişim kanalımızdan yazılı olarak Isparta Emniyet Müdürlüğümüze ulaştırmaları bizlere güç katacaktır.Ispartalı hemşehrilerimizin bilgilerine saygıyla duyurulur.