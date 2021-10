15 Ekim Dünya Kadın Çiftçileri Günü ödülü bu yılda Isparta'nın

Isparta Valisi Sayın Ömer Seymenoğlu’ nun vermiş olduğu destekler neticesinde Ispartalı kadın çiftçilerimiz büyümeye ve üretmeye devam ediyor.Dünya Kadın çiftçiler günü kapsamında İzmir ilinde gerçekleştirilen etkinlikte Kadın Çiftçiler Yeniliklerle Buluşuyor kategorisinde İlimiz Şarkikaraağaç ilçesinde Isparta Valimiz Sayın Ömer SEYMENOĞLU’nun önderliğinde kurulan kadın kooperatifimiz, Müdürlüğümüz tarafından hazırlanan Çiçekler Çiçek Yetiştiriyor Projesi ile Sayın Bakanımız Dr. Bekir PAKDEMİRLİ’nin elinden ödülünü aldı.Önceki yıllarda ilimiz tarımının gizli kahramanları kadın çiftçilerimizden Huriye TEZCAN, 2016 yılında Lavanta Yetiştiriciliğinin Kadın Çiftçiler ile Yaygınlaştırılması Projesi ile Örnek Kadın Çiftçi ödülünü, Sayın Binali YILDIRIM’dan, 2018 yılında Tezekteki Cevher Projesi ile Sevgi KÜÇÜKSAVLI, Sayın Emine ERDOĞAN hanımefendiden, 2019 yılında yine aynı projemizle yılın Örnek Kadın Çiftçi ödülünü ve 2020 yılında Yılın Kadın Çiftçisi Özel Ödülünü Sayın Bakanımız Dr. Bekir PAKDEMİRLİ’nin elinden almıştır.Isparta İl Tarım Müdürlüğü olarak İlimiz kadın çiftçilerini göstermiş oldukları başarılar dolayısıyla kutluyoruz. Tarladan mutfağa dokunduğu her şeye değer katan, üretimin her aşamasında aktif olarak durmadan çalışan, emekleriyle toprağı yoğuran kadın çiftçilerimizin, her zaman yanında olacağız.