ISPARTA İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜKaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, kaçakçılık olaylarının önlenmesi, suç ve suçlu ile mücadele kapsamında İlimizde gümrük kaçağı elektronik sigara kartuşu, elektronik sigara cihazı satışı ve cep telefonu klonlama işlemi yapan şahıslara yönelik 21/09/2020 günü gerçekleştirilen operasyonda;1.310 paket (26.200 adet) elektronik sigara kartuşu, 10 adet elektronik sigara cihazı, 2 adet bilgisayar, 3 adet klonlama işlemi yapılan box cihazı, 7 adet imei numarası klonlanmış cep telefonu, 97 adet gümrük kaçağı cep telefonu ekranı ele geçirilmiş, olayla ilgili 2 şahıs hakkında 5607-5809 Sayılı Kanunlara Muhalefet suçundan adli işlem başlatılmıştır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.