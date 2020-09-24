Ülke genelinde yapılan kontrollü sosyal hayat denetimleri kapsamında Vali Ömer SEYMENOĞLU Eğirdir Pazarköyde vatandaşlarla buluştu. Vatandaşlarla sohbet eden Vali Seymenoğlu MASKE + MESAFE + TEMİZLİK uyarılarında bulundu, maske ve dezenfektan dağıttı. Koronavirüs mücadelesinin devam ettiğini, virüs tehlikesinin geçmediğini söyleyerek üç temel kurala sıkı sıkıya bağlı kalınmasını istedi. .Isparta il merkezinde ve ilçelerde kontrollü sosyal hayat denetimleri sağlık için hepimiz için parolasıyla aralıksız devam edecek.