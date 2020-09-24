Ülke genelinde yapılan kontrollü sosyal hayat denetimleri kapsamında Vali Ömer SEYMENOĞLU Eğirdir Pazarköyde vatandaşlarla buluştu. Vatandaşlarla sohbet eden Vali Seymenoğlu MASKE + MESAFE + TEMİZLİK uyarılarında bulundu, maske ve dezenfektan dağıttı. Koronavirüs mücadelesinin devam ettiğini, virüs tehlikesinin geçmediğini söyleyerek üç temel kurala sıkı sıkıya bağlı kalınmasını istedi. .
Isparta il merkezinde ve ilçelerde kontrollü sosyal hayat denetimleri sağlık için hepimiz için parolasıyla aralıksız devam edecek.