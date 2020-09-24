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Isparta'da Bir Hayal Daha Gerçek Oldu

Isparta'da Bir Hayal Daha Gerçek Oldu
ISPARTA
G.Tarihi: 23.09.2020 18:50
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Bir Hayal Daha Gerçek Oldu
Kasımlar köyü ile Darıbükü köyü arasında kalan ve toplam 9 köyün ortak kullandığı yolda sıcak asfalt çalışmaları başladı. Köy muhtarları yapılan çalışmadan bir hayalin gerçekleşmesi olarak bahsetti.
İl Özel İdaresi ekipleri tarafından köy yollarının asfaltlama çalışmaları tüm hızı ile devam ediyor.  Sütçüler ilçesinde devam eden asfalt çalışmaları kapsamında ekipler; 9 köyün ortak kullandığı Kasımlar köyü ile Darıbükü köyü arasındaki 15 km’lik yolda hummalı çalışmalarını devam ettiriyor. 
Vali Ömer Seymenoğlu da sık sık yaptığı gibi çalışmaları yerinde denetledi. Sabahın erken saatlerinde Sütçüler ilçesine hareket eden Vali Seymenoğlu önce Darıbükü köyünde vatandaşlarla bir araya gelerek talep ve önerileri dinledi, yol çalışmaları hakkında İl Özel İdaresi yetkililerinden bilgi aldı.
Ardından Kasımlar köyünde devam eden sıcak asfalt çalışmalarını yerinde inceleyen ve çalışanlara kolaylıklar dileyen Vali Seymenoğlu burada asfalt ekibi ile bir süre görüşerek çalışanlardan maske, mesafe ve temizlik kurallarından da ödün vermemelerini istedi.
Kasımlar, Kesme ve Çukurca köy muhtarları ise incelemeler sırasında Isparta Valiliği mikrofonuna yaptıkları açıklamada, uzun yıllardan beri kendileri için bir hayal olarak gördükleri yolun asfaltlanmasında emeği geçen başta Vali Seymenoğlu olmak üzere herkese teşekkür ederek, asfaltlanan yolun 9 köye hizmet vereceğini söylediler.
Ardından Kasımlar köyüne geçen Vali Seymenoğlu burada vatandaşlarla bir süre sohbet ederek talep ve önerileri dinledi, köyde vatandaşlara maske de dağıtan Vali Seymenoğlu içinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminde vatandaşlardan maske, mesafe ve temizlik konularına azami özen göstermeleri tavsiyesinde bulundu.































 
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