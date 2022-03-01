23.02.2022 günü iş yeri ve bir araçta yapılan aramada;

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce suç ve suçlu ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda;Gümrük Kaçağı Cep Telefonu Aksesuarı,Gümrük Kaçağı Cep Telefonu ele geçirilmiştir.Ele geçen suç unsuru malzemelere el konularak, 1 şüpheli şahıs hakkında gerekli ADLİ işlem başlatılmıştır.Vatandaşlarımızın Huzur ve Güven ortamında yaşamalarını sağlamak, halkımızı suç ve suçludan korumak amacıyla Isparta İl Emniyet Müdürlüğü olarak alanda, uygulama noktalarında, okul çevrelerinde zaman mefhumu gözetmeksizin çalışmaktayızDeğerli hemşehrilerimizinhattına venumaralıveiletişim kanalımıza gösterdikleri ilgiye teşekkür ediyoruz. Sizlerden gelen her türlü talep ve bilginin bizler için değerli olduğunun ve titizlikle takip edileceğinin bilinmesi hususunu bilgilerinize sunuyoruz.