ISPARTA İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ BASIN BÜLTENİ
Son 1 hafta içerisinde Uyuşturucu veya uyarıcı maddenin kullanılması ve ticaretinin önlenmesine yönelik Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan 23 operasyonda 48 şüpheli şahıs yakalanmıştır.
Yapılan operasyonda yakalanan şüpheli şahıslardan;
Toplamda 40 gram uyuşturucu ve uyarıcı madde,
-3 adet uyarıcı nitelikli hap,
-16 adet Sentetik Ecza,
Çok sayıda uyuşturucu maddenin kullanılmasında faydalanılan APARAT ele geçirilmiştir.
Yakalanan şüpheliler hakkında “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama” ve “Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak” suçlarından işlem yapılmış olup 3 şüpheli şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir.
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