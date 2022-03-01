Yapılan operasyonda yakalanan şüpheli şahıslardan

Son 1 hafta içerisinde Uyuşturucu veya uyarıcı maddenin kullanılması ve ticaretinin önlenmesine yönelik Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılanyakalanmıştır.Toplamda 40 gram uyuşturucu ve uyarıcı madde,-3 adet uyarıcı nitelikli hap,-16 adet Sentetik Ecza,Çok sayıda uyuşturucu maddenin kullanılmasında faydalanılan APARAT ele geçirilmiştir.Yakalanan şüpheliler hakkındavesuçlarından işlem yapılmış olupşüpheli şahıs çıkarıldığı mahkemeceteslim edilmiştir.Değerli hemşehrilerimizinhattına venumaralıveiletişim kanalımıza gösterdikleri ilgiye teşekkür ediyoruz. Sizlerden gelen her türlü talep ve bilginin bizler için değerli olduğunun ve titizlikle takip edileceğinin bilinmesi hususunu bilgilerinize sunuyoruz.