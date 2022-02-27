METEOROLOJİK UYARI

(ISPARTA ÇEVRELERİNDE KUVVETLİ YAĞIŞ BEKLENİYOR!)

28.02.2022 Pazartesi günü ilk saatlerden itibaren Isparta çevrelerinde aralıklarla etkili olması beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/m2) olması bekleniyor.

Kuvvetli yağışın sebep olabileceği sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar, yıldırım ve dolu yağışı, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

METEOROLOJİ 4. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ BÖLGE TAHMİN ve UYARI MERKEZİ