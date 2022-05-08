Gül turizminin önemli merkezlerinden biri olan Güneykent kasabası yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Hava sıcaklıklarına bağlı olarak Mayıs ayının sonu Haziran ayının ilk haftasında başlayıp yaklaşık bir ay sürecek gül hasat sezonunda Güneykent’teki gül bahçelerine çok sayıda ziyaretçi bekleniyor.Gül bahçelerini ziyaret edenlerin önemli duraklarından biri de Gülbirlik’e ait eski gül yağı fabrikası. 70 yıllık fabrika şimdilerde müze olarak ziyaretçilere gülün yağa dönüşme serüvenini anlatıyor. Ziyaretçiler fabrika gezisinin ardından Gülbirlik tarafından üretilen onlarca gül ürünününden satın alabilirken kafe bölümünde ise yöresel ürünlerin tadına bakabiliyor.Vali Seymenoğlu yeni sezon hazırlıkları süren tarihi fabrikada incelemelerde bulunarak ilgililerden bilgi aldı.Türkiye’nin Gül Bahçesi Isparta’da gül hasat sezonu yaklaşıyor. Ekonomik değerinin yanı sıra kırsal turizme de önemli katkılar sunan gül bahçeleri hasat döneminde çokça ziyaretçi ağırlıyor. Gül turizminin önemli merkezlerinden biri olan Güneykent kasabasında kırsal turizm yatırımları ise devam ediyor.Vali Ömer Seymenoğlu Güneykent kasabasında Gül Obası Dinlenme Tesisi’nin açılışını gerçekleştirerek tesiste incelemelerde bulundu. İşletmeciler Ferdi Boyacı ve Kürşat Kaya’ya hayırlı olsun dileklerini ileten Vali Seymenoğlu işletmecilere yatırımlarından dolayı teşekkür etti.Gül Obası Dinlenme Tesisi, Güneykent Kasabası girişindeki otantik kıl çadırda konuklarına köy kahvaltısı sunmanın yanında gül ürünleri satışı da yapıyor. Tesis ziyaretçilerine gül bahçesi gezisi yaptırarak doğal yöntemlerle gül suyu çıkarma aşamalarını da tecrübe ettiriyor.