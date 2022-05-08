Isparta'da ''Benim Yeni Odam'' Caploonba!

Isparta'da ''Benim Yeni Odam, Kaliteli, Sessiz, Güvenli, Rengarenk ve Dayanıklı'' Olsun diyorsanız O zaman Caploonba!

Anneler, Babalar, Gençler sizleri Caploonba Isparta Şubesi Mersel Mobilya'ya davet ediyoruz.

Caploonba ürettiği mobilya ürünlerini şöyle açıklıyor:

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BURADA ÇOCUK SAĞLIĞI ÖNEMLİ!

GÜVENLİ KAPAK SİSTEMİ

BENİM ODAM SESSİZ OLMALI!

BENİM YATAĞIM RAHAT OLMALI…

Caploonba Isparta Şubesi Mersel Mobilya Adres:

Bahçelievler mh. 102. cd. No 13

(Özkanlar Kavşağı)

Telefon:











































Bir oda takımının 0-24 yaş aralığında, ürün gruplarını üreterek; farklı yaşlarda gelişen ihtiyaçları doğrultusunda, çocuğunuzun yaşam alanını zenginleştirebilirsiniz.Caploonba, mobilyalarını farklı yaş gruplarındaki gerçek kullanıcıların deneyimleri sonucunda, özgün tasarım anlayışı ve güvenlik standartlarına uyarak üretir.Tasarımlarındaki renk ve canlı görüntüyü rahat ve kolay kullanım ile birleştiren Caploonba, Bebek, Çocuk ve Genç Odalarındaki çeşitliliğini her yıl yeni oda konseptleriyle daha da geliştirmeye özen gösterir.Ürünlerimizle farklı bütçelere sahip aileler için ekonomik ve ihtiyaçlarınıza cevap veren mobilyalar üretiriz. Çünkü Caploonba Türkiye’nin en kolay ulaşılan markasıdır.Caploonba, mobilyalarını uzun yılllar kullanılması için tasarlar. Bu sayede, farklı yaş aralıklarında ihtiyaç duyulan mobilyalar ile çocuğunuzun eksiğini tamamlarsınız.Bebek odası olarak aldığınız mobilyalarımızı, ilerleyen yıllarda rahatlıkla çocuk odasına çevirebilirsiniz.Bu seçenek hayatınızı kolaylaştırmak için düşünüldü.Çocuk sağlığını ve güvenliğini ön planda tutarak üretim yapan Caploonba, ileri teknoloji yatırımları yanında, bir çok kalite belgesine sahiptir. Ürünlerin tamamı kalite standartlarına uygun olarak üretilir ve TSE tarafından kanserojen etki olmadığını gösteren TSE E0 ve E1 uygunluk belgesine sahiptir. Ürünlerimiz UNE EN 71-3 Avrupa standartlarına uygundur. İnsan sağlığına zararlı ağır metaller içermez. Bunların yanında ISO 50001,ISO 9001,ISO 14001,TSE master ürün belgesi gibi birçok kalite belgesi ile üretim standartlarını geliştirmiştir. Malzeme seçiminden üretim aşamasına kadar olan tüm faaliyetler titizlikle yürütülmektedir.Kullanılan kapak sistemlerini ne kadar sert kapatırsanız kapatın, asla çarpma sesini duymaz ve olası kazalardan küçücük ellerini korumuş olursunuz.Caploonba, mobilyalarda kaliteli ürünler kullanır. Sessizce kapanan çekmeceler ve sürgüler gibi kaliteli malzemeler ile odanız beklentilerinize sessizce cevap verir.Bir çok defa söküp çıkarılabilir menteşe ve civatalar sayesinde, gıcırdamayan konforlu mobilyalar üretiyoruz.Caploonba yatakları, yarı ortopedik yaylı yataklardır. Dayanıklı ve kaliteli malzemelerle üretilmiştir. Özel yay yapısı sayesinde, deforme olmadan, uzun yıllar çocuklarınızın rahat ve güzel bir gece geçirmesine yardımcı olur. Farklı bir çok boy seçeneği ile dilediğiniz yatağı alabilirsiniz.