TAPTAZE BALIKLAR GÖZDE BALIK TEZGAHLARINI DOLDURDU

BOL BOL BALIK YİYECEĞİZ

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Denizlerde av sezonunun başlamasıyla Isparta'da Gözde Balık tezgahları doldu taştı. Balıkçılara göre bu sene bol bol balık yiyeceğiz. Özellikle palamut çok olacak.Isparta'nın en çok tercih edilen balık işletmesi Gözde Balık'ta dün sabahtan itibaren hareketlilik başladı.Uzun yıllardır Isparta'da hem balıkçılık yapan hemde balık restoranı işleten Gözde Balık yetkilileri, sezonun bereketli başladığını söyleyerek; "ifadelerine yerverdiler.Balık sezonunun ilk günlerinden itibaren istavrit , mezgit , barbun , hamsi, sardalya, lüfer, sarıkanat ve daha bir çok balık türü Gözde Balık tezgahlarında yer aldı.6 Mart Atatürk caddesi halı sarayı karşısı