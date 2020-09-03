Denizlerde av sezonunun başlamasıyla Isparta'da Gözde Balık tezgahları doldu taştı. Balıkçılara göre bu sene bol bol balık yiyeceğiz. Özellikle palamut çok olacak.
Isparta'nın en çok tercih edilen balık işletmesi Gözde Balık'ta dün sabahtan itibaren hareketlilik başladı.
BOL BOL BALIK YİYECEĞİZ
Uzun yıllardır Isparta'da hem balıkçılık yapan hemde balık restoranı işleten Gözde Balık yetkilileri, sezonun bereketli başladığını söyleyerek; "İlk günden bereketli başladı. İstavrit geldi, sardalya bol geldi. Bir de palamut kendini gösterdi. Bundan sonra bol bol balık gelecek halkımız balık yiyecek.Sezon açıldı. Memleketimiz için balıkçılık sektörü için hayırlara vesile olsun. Bereketli gözüküyor bakalım bu sene bol bol balık yiyeceğiz gibi duruyor. En bereketlisi palamut oldu. İlerideki günlerde daha da artacak yağmurlarla beraber inşallah. Tüm Isparta halkını Gözde Balık tezgahlarına bekiyoruz. Vira Bismillah! tekrar hayırlı olsun! İnşallah güzel bir sezon geçireceğiz'' ifadelerine yerverdiler.
Balık sezonunun ilk günlerinden itibaren istavrit , mezgit , barbun , hamsi, sardalya, lüfer, sarıkanat ve daha bir çok balık türü Gözde Balık tezgahlarında yer aldı.
Adres:6 Mart Atatürk caddesi halı sarayı karşısı