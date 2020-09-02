İl Millî Eğitim Müdürümüz Sayın Ömer Yılmaz, 81 İlde Bakanımız Sayın Ziya Selçuk tarafından eş zamanlı olarak gerçekleştirilen "EBA Destek Noktaları" açılışı için Kadir Boylu Ortaokulu bünyesinde oluşturulan EBA Destek Noktasından canlı yayınına katıldı. Merkez ilçemizde 34, diğer ilçelerde 70 olmak üzere il genelinde toplamda bugüne kadar 104 "EBA Destek Noktası" oluşturuldu. Evinde İnternet ve Bilgisayarı olmayan 1. Sınıftan 12. Sınıfa kadar tüm öğrencilerimiz EBA Canlı Derslerine katılmak için bu EBA Destek Noktalarından faydalanabileceklerdir.Isparta İl Millî Eğitim Müdürlüğü