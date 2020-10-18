GÖZDE BALIK EVİ'NDEN LEZZETLİ BALIK MENÜLERİ

Gözde Balık Evi Isparta'da sizlere denizin uzaklığını hissettirmeden taptaze balığın tadını çıkarabileceğiniz, rahat, temiz ve samimi bir atmosfer sunuyor.

Gözde Balık Evi'nin ızgara ve tava menülerinin dışında balık çorbasıda çok beğeniliyor.

Bir deniz masalını andıran otantik dekoru ve aile salonuyla deniz ürünleri lezzetleri Gözde Balık Evi'nde.

Adres:

Kutlubey mahallesi 6 Mart Atatürk Cad. Isparta (Halı Sarayı)

Telefon:

0246) 201 29 29

Mangalda pişen herşeye inanılmaz bir tutkumuz var. Peki ya mangalda pişmiş deniz ürünleri denediniz mi?Isparta'da şehrin tam kalbinde otantik bir atmosferde özel soslarla hazırlanan eşsiz lezzetiyle mangalda, göveçte ve tavada kızarmış kalamar, karides, somon ve midye yemeğe ne dersiniz?