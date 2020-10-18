Dünya Kadın Çiftçiler Günü Özel Ödülü Isparta’nın

2018 yılında kırsalda başarılı girişimcilik faaliyetlerinde bulunan kadınlara yönelik Kadın Çiftçiler Tarımsal Yayım Projesi kapsamında 29 il içerisinde yapmış olduğu "Tezekteki Cevher" isimli proje ile Türkiye ikincisi olan ve ödülünü Sayın Emine ERDOĞAN’dan alan kadın çiftçimiz Sevgi KÜÇÜKSAVLI, Tarım ve Orman Bakanlığı himayesinde Turkuvaz Medya Grubu tarafından organize edilen Tarım Ormanın Geleceği Zirvesi kapsamında düzenlenen “15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü Özel Ödülü ”ne Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından layık görüldü.Konu ile ilgili açıklama yapan Valimiz Sayın Ömer Seymenoğlu “Öncelikle tarımsal üretimin mihenk taşı olan, ailesine ve ülkesine destek olan toprağı bereketlendiren, tarımın gizli kahramanları kıymetli kadınlarımızın 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü kutlu olsun. Tarım ve Ormanın Geleceği Zirvesinde, Tarım ve Orman Bakanı Sayın Dr. Bekir PAKDEMİRLİ’nin elinden 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü Özel Ödülü alan kıymetli çiftçimiz Sevgi KÜÇÜKSAVLI’yı canı gönülden kutluyorum. 2018 yılındaki ödülünden sonra ikinci kez böyle önemli bir ödülü alması İlimiz adına onur verici. Bu ve bunun gibi kadın girişimcilerimize farkındalık oluşturacak projelerimizin devamını diler, bu süreçte emeği geçen İl Tarım ve Orman Müdürümüz Eyüp Adıgüzel, Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü Fatma KURT AYDIN ve tüm personele teşekkür ederim.” ifadelerini kullandı.