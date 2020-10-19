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ISPARTA FUNCİTY'DE TAM GAZ EĞLENCE

Isparta'da her yaş için eğlence Funcity'de!

ISPARTA FUNCİTY'DE TAM GAZ EĞLENCE
ISPARTA
G.Tarihi: 19.10.2020 01:58
45 Okunma
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Isparta Düğün Salonları
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FUNCİTY'DE TAM GAZ EĞLENCE
Isparta'da adrenalin ve eğlenceyi zirveye taşıyan Funcity, her yaştan insanı biraraya getiriyor.
 Video ve simülasyon oyunları, nostaljik eğlence atlı karınca minikleri ,eğlence dolu rengarenk bir dünyaya götürüyor.

Tüm usta sürücüler çarpışan araba pistinde.
Rekabet ve heyecan zirvede.
Macera ve eğlence dolu onlarca oyun seçeneği Funcity'de!

Funcity'nin 8 hatlı bowling salonu,bilardo, langırt, air hockey masaları ve hit müzikleri sizlere çoşku dolu anları garanti ediyor.
Funcity'de tam gaz eğlence sizi bekliyor...!
Funcity Iyaşpark 1. katta

Not: Oyun alanları sürekli olarak dezenfekte edilmektedir ve  tesiste 14 kuralı uygulanmaktadır.


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