FUNCİTY'DE TAM GAZ EĞLENCE

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Isparta'da adrenalin ve eğlenceyi zirveye taşıyan Funcity, her yaştan insanı biraraya getiriyor.Video ve simülasyon oyunları, nostaljik eğlence atlı karınca minikleri ,eğlence dolu rengarenk bir dünyaya götürüyor.Tüm usta sürücüler çarpışan araba pistinde.Rekabet ve heyecan zirvede.Macera ve eğlence dolu onlarca oyun seçeneği Funcity'de!Funcity'nin 8 hatlı bowling salonu,bilardo, langırt, air hockey masaları ve hit müzikleri sizlere çoşku dolu anları garanti ediyor.Funcity Iyaşpark 1. kattaOyun alanları sürekli olarak dezenfekte edilmektedir ve tesiste 14 kuralı uygulanmaktadır.