Gıda İşletmelerinde Denetimler GerçekleştiriliyorCovit-19 salgını ile mücadele kapsamında, kontrollü normalleşme sürecinde; Düşük, Orta ve Yüksek risk gruplarında; gıda yeme içme yerleri ile ilgili olarak belirlenen hususlarda alınan kararların ivedilikle uygulamaya geçirilmesi ile ilgili olarak yoğun denetim faaliyetlerine devam ediliyor.Bu kapsamda İlimiz genelinde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yöneticilerinin de katılımlarıyla yapılan yoğun denetimlerde tüm gıda kontrol görevlileri ile resmi kontroller gerçekleştirildi.Gerçekleştirilen denetimlerde işletmelerin uyması gerekli olan şu hususlara riayet etmeleri sağlanıyor.-İlgili yeme içme gıda işletmelerinin, normal faaliyet saatleri; sabah 07.00 ile akşam 19.00 saatleri arasında olup, ayrıca 19.00-21.00 saatleri arasında gel-al ve paket servis şeklinde, 21.00-24.00 saatleri arasında ise sadece paket servis şeklinde faaliyette bulunulabilecektir.-HES Kodu sorgulaması ve ateş ölçümü yapılmadan işletmeye kabul yapılamayacaktır.-İşletmede açık ve kapalı alanlar ayrı ayrı olacak şekilde % 50 kapasite sınırlamalı oturma düzenlemesinde; masalar arası her açıdan 1.5 metre mesafeli aralıklarla konuşlandırılacak ve eni 70 santimetreden büyük olan masalar etrafındaki sandalyeler arası; 60 santimetre mesafeli aralıklarla dizayn edilecektir. Grup müşteri kabullerinde de aynı ölçülere riayet edilecektir. Ancak eni 70 santimetreden küçük olan masalar etrafındaki sandalyelerin dizaynında karşılıklı oturmaya müsaade edilmeyecek olup, sadece çapraz oturma şeklinde dizayn edilecektir. Ayrıca Bar masası şeklinde olan masa düzenlemesinde; bar masası önüne dizilen sandalyeler arası 1 metre mesafeli aralıklarla dizayn edilecektir. Belirtilen şeklin dışında mekanlarda kesinlikle fazladan masa sandalye bulundurulmasına müsaade edilmeyecektir.-İşletmeye kabul edilebilecek azami müşteri kapasitesinin belirlenmesinde; yukarıda belirtilen oturma düzenlemesi kurallarının sağlanması neticesinde, oluşturulan oturulabilecek sandalye sayısı hesaplanarak, işletmenin aynı anda kabul edebileceği müşteri sayısı kapasitesi olarak belirlenecektir. Ayrıca belirlenen işletme müşteri kapasite bilgisi müşterilerin içeriden ve dışarıdan rahatça görebileceği şekilde tablo olarak, işletme girişine ve içeride uygun yerlere asılarak ilan edilecektir. İlan Örneği: (Buişletmenin Toplam Kapasitesi ..... kişi olup, % 50 Kapasite sınırlaması sonrasında en fazla.......... kişi aynıanda bulunabilecektir.).-İşletmede görünebilir yerlerde, okunabilir ebatlarda salgın tedbir kuralları ile ilgili uyarı tabloları asılarak, farkındalık oluşturulacaktır.-İşletme girişine, alışveriş kasası önüne ve müşteri bekleme alanlarına 1,5 metre mesafeli aralıklarla sosyal mesafe uyarı işaretlemeleri yapılarak, mesafe ihlallerine müsaade edilmeyecektir.-İşletme İçi Salgın Tedbir Planı tanzim edilerek, denetimlerde yetkililere arz edilmek üzere İşletmede bulundurulacaktır. Plan örneği şablon olarak internet ortamında temin edilebilmektedir.-İşletme Lavabo ve wc gibi genel kullanım alanlarının etkin temizliğinin düzenli aralıklarla yapıldığına dair çizelge tanzim edilerek, görülebilecek şekilde tablo olarak asılacaktır. Çizelgede temizlik saatleri, temizlik yapanın adı soyadı ve imzası bulunacaktır.-İşletme girişinde, alışveriş kasasında, çalışanların dinlenme ve imalat alanlarında, Lavabolarda, ayrı ayrı her müşteri masalarında el antiseptiği bulundurularak, kullanımı sağlanacaktır.-Bulaşık ekipmanların yıkanmasında 60 santigrat dereceli sıcak su muamelesi uygulanacaktır. -Sunumda kullanılan tuzluk, baharatlık, sosluk vb. ekipmanların her ayrı müşteri sunumunda yedekli ve dönüşümlü olarak kullanımı sağlanarak, dönüşümler arasında dezenfeksiyonları sağlanacaktır.-Sunumda kullanılan kaşık, çatal bıçak vb. ekipmanların dezenfeksiyonlarının sağlanması sonrasında, el değmeden ambalajlı olarak sunumları yapılacaktır.-İşletmede Klima, hava perdesi vb. gibi havayı sirküle edici cihazlar kullanılamayacaktır.Sahada, İşletme denetimi uygulamalarında kalıcı başarıya ulaşmak için, rehberlik edici ve otokontrolü sağlayıcı dinamik denetim modeli uygulanarak, Toplum sağlığının güvence altına alınması sağlanıyor.Eyup ADIGUZELİl Müdürü