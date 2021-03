OFF-ROAD TUTKUNLARININ ISPARTA'DAKİ YENİ ADRESİ MOVTEK ( MARGINAL OFF-ROAD)

Isparta ve Bölgesinde ve hatta Türkiye'de bir ilki gerçekleştiren Movtek, Nurullah EGE ve ekibi ile Off-Road araçlarını isteğe göre modifikasyonunu yapıyor. Movtek tesislerinde, her arazi aracına göre tavan sepeti, iç dizayn. özel aparat, plastik, alüminyum, çelik, demir gibi maddelerden aksesuar imal ediliyor, yedek parça üretimi gerçekleştiriliyor. Ayrıca firmada arazide kamp yapmak yada uzun bir doğa yolculuğuna çıkacaklar için kamp malzemleri ve araç üstü çadırlar bulunuyor.

Dünya'da Tek Lada Niva Projesi!

Firma yetkilisi Nurullah Ege, araçlara tasarladığı yeni eklentileri, projeleri, youtube aracılığı ile tüm dünya ile paylaşıyor. En son yaptıkları projegeçtiğimiz günlerde yayınlandı. Off-Road ve benzeri aracı olanlar ve modifiye ile ilgilenenler bu kanalı mutlaka takip etmeli... İşte movtek youtube kanalının link adresi055 621 00 32Gül Petek Sanayi Sitesi / 3347 Sokak / No:11 / Merkez / IspartaFarklı amaçlara, kullanım şekline, aracın kapasitesine göre uygun, kişisel beğenilerin ön plana çıkartıldığı, standart dışı, profesyonel AT-S, AT-R, AT, MT Off Road jant ve lastik uygulamaları.2 cm ile 35 cm arasında isteğe bağlı, yükseltme kiti, body, çeşitli yükseltme işlemleri. Kullanılacak Off Road lastiklerine uygun aracın fiziki özelliklerini zedelemeyen, garantili yükseltme işlemleri.Off Road araçların kullanılan lastiklerin araç ile uyumlu olmasını sağlayan, çamur atmasını engelleyen, araç hatları ile uyumlu bir görünüm sağlayan özel tasarım çamurluk uzantısı, dodik uygulamaları4X4 Arazi aracı modifiye hizmetlerinde, arazi aracından beklentiler, kullanım şekli konusunda bilgilendirme, 4×4 arazi aracı tespiti, profesyonel modifiye hizmetleriOff Road modifiye hizmetlerinde, araca uyumlu, kullanım şekline uygun, fonksiyonel, kimi zaman görsel aksesuar, kimi zaman gerekli Off Road Aksesuarları.Off Road modifiye hizmetlerinde,uzman olduğumuz, Volkswagen Amarok, Nissan Navara, Land Rover, Toyota arazi araçları profesyonel Off Road modifiye hizmetleri verilmektedir.055 621 00 32Gül Petek Sanayi Sitesi / 3347 Sokak / No:11 / Merkez / Isparta

Baştan sona yaptığımız proje aracımız olan 1994 model 17 Lada Niva aracımızı tanıtacağız. Bu aracımızı komple baştan sona tamamen proje için yaptık. Piyasada olmayan bir model yaptık Yani bu araç için, bu model için özel tasarım oldu. Tampon, kaput kabartma, tavan sepeti, yan basamak, arka çelik tampon, yan cam koruma demirleri gibi bu araç için özel ürünler yaptık. Kaporta aksamında yaptığımız değişiklikler bunlar.



Bunun harici iç dizayna gelince merkezi kilit otomatik cam elektrikli ayna ön arka deri koltuk kaplamaları multimedya sistemi, geri vites kamerası gibi iç tarafına aksesuarlar yaptık. Dış aydınlatmaya gelince tavan sepetine entegre ön tavan LED var. Yan çalışma lambaları arka led çalışma lambaları komple LED. Uzun kısa far sistemi, LED stop sistemi kayarlı LED olarak kullandık. Mekanik aksama gelince aracın motorunu attık yerine komple sıfır sandık motor koyduk. Bu arabalar yaşı itibarıyla eski teknolojiye ve eskimiş parçalara sahip. Motoru en azından alan arkadaş sorunsuz uzun yıllar kullanabilir.

Bunun harici yaptığımız tüm aksesuarlar yaptığımız tüm donanımlar makine mühendisi ve tasarım mühendisimiz tarafından hesaplanarak tasarımı o şekilde çıkartıldı. Arazi şartlarında kullanım,,normal yol kullanımında gördüğümüz eksiklikleri gidererek çıkardığımız bir model yani. Kullanıcımız arazide ve olsun yolda olsun kullanırken minimal problemle karşılaşması için tasarımını yaptık. Testlerimizi gerçekleştirdik. Arazi testlerini asfalt testlerini gayet tatmin edici.Şununda söyleyelim yani İdda ediyoruz bu tasarım bu araçta kullanılan tampon, aksesuarlar kendi imalatımız ve dünyada tektir.

