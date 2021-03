Başkan Başdeğirmen: İhtiyacı olan

vatandaşlarımızın her zaman yanındayız





Kızılay Isparta Şube Başkanı Ramazan Tamer Büyükküpçü beraberinde kadın kolları, gençlik kolları başkanları ve yönetim kurulu üyeleriyle birlikte, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’i makamında ziyaret etti.

Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in, bugüne kadar yapmış olduğu çalışmalardan ve desteklerinden dolayı teşekkür eden Kızılay Isparta Şube Başkanı Ramazan Tamer Büyükküpçü, “Kızılay olarak yerel güçlerle omuz omuza verirsek bu toplumun, mazlumların acısını dindirmek daha kolay olacak diye düşünüyoruz” dedi. Isparta Belediye Bakanı Şükrü Başdeğirmen ile birçok faaliyette birlikte olduklarını kaydeden Büyükküpçü, yeni planladıkları işlerde de birlikte olmak istediklerini dile getirdi.

Isparta Valiliği tarafından Modernevler Mahallesindeki bir binanın kendilerine teslim edildiğini söyleyen Büyükküpçü, burada yapmak istedikleri faaliyetlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Büyükküpçü, Isparta’da güzel şeylerin yapılmasının kendisini de bir Ispartalı olarak onurlandırdığını dile getirerek, “Sizlerin yapmış olduğunuz çalışmaları yakından takip ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Yapmış olduğunuz her iş bizden sonrası için de mutlaka güzel izler bırakacaktır. Önümüzdeki dönemde binamızı güzel bir mekan haline getirirsek Isparta’mız adına güzel işler yapılacak” şeklinde konuştu.

Kızılay bünyesinde kadın kollarının da kurulduğunu dile getiren Büyükküpçü, “Hayır sahipleri ile hayır alması gerekenleri buluşturalım, iyiliği bulaştıralım istiyoruz. Bunu yapmak için emek veriyoruz, sizin desteklerinizle daha güzel şeyler yapacağımıza inanıyorum” görüşlerinde bulundu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyetini dile getiren Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen de, Kızılay’ın yapmış olduğu çalışmaların tüm insanlığa yönelik olduğunu söyledi. İnsana yardımcı olmanın önemine işaret eden Başkan Başdeğirmen, “Yardıma ihtiyacı olan vatandaşlarımızın her zaman yanında olmak adına bir mücadelenin içindeyiz. Bizlerde belediye olarak çalışmalar sürdürüyoruz. Böyle yardımları yapmaya çalışan çok sayıda vakıf ve derneklerimizde bulunuyor. Çevremizde duyduğumuz, bildiğimiz, bize bildirilen vatandaşlarımızın tamamının hayatlarını rahat bir şekilde idame edebilmesi, evinde yakacağı yoksa yakacağını, ekmeği yoksa ekmeğini, kıyafetini, hastaysa sağlığına kavuşturabilmek için hep birlikte mücadele veriyoruz. Bizlerde belediye olarak bu konuda çok hassasız” görüşlerinde bulundu.

Isparta’da Kızılay olarak güzel bir ekip oluşturulduğunu ve bundan dolayı da mutlu olduğunu aktaran Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, “Sizleri çalışmalarınızdan dolayı tebrik ediyorum. Gençlik kolları güzel çalışıyor, istekliler, ileriye taşımak için bir mücadele içerisindeler. Hepinizden Allah razı olsun. Bizlerde, sizlerin yanındayız, ne gerekiyorsa destek olmaya hazırız. Yetişemediğiniz yerlerde birlikte yetişelim. Kızılay, nerede bir zorda insan var, afet var, dünyanın neresi olursa olsun yetişiyor” dedi.

Kızılay’ın kan hizmetinin de çok önemli olduğunu, Isparta’nın kan bağışı noktasına başarılı bir il olduğunu ifade eden Başdeğirmen, “Kızılay’ımıza yeni modern kan alma merkezi kazandırdık. Onlarda çok güzel hizmet veriyorlar. İnsanın neye ihtiyacı varsa orada olmaya çalışıyoruz. Bu güzel işbirliği içerisinde olmak bizleri mutlu ediyor, şahsım ve hemşehrilerim adına çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Ziyaret karşılıklı görüş alışverişiyle devam etti. Ziyarette Kadın Kolları Başkanı Ayşenur Akbay, Gençlik Kolları Başkanı Furkan Altunbaşak ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in eşi Şadiye Başdeğirmen de yer aldı.