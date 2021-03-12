GÜCÜ ETKİSİNDE
ISPARTA capa makinesi tamiriISPARTA BALIK SİPARİŞ

​Başkan Başdeğirmen: İhtiyacı olan vatandaşlarımızın her zaman yanındayız

​Başkan Başdeğirmen: İhtiyacı olan vatandaşlarımızın her zaman yanındayız
ISPARTA 0
Isparta Düğün Salonları
Başkan Başdeğirmen: İhtiyacı olan
vatandaşlarımızın her zaman yanındayız
 
 
Kızılay Isparta Şube Başkanı Ramazan Tamer Büyükküpçü beraberinde kadın kolları, gençlik kolları başkanları ve yönetim kurulu üyeleriyle birlikte, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’i makamında ziyaret etti.
Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in, bugüne kadar yapmış olduğu çalışmalardan ve desteklerinden dolayı teşekkür eden Kızılay Isparta Şube Başkanı Ramazan Tamer Büyükküpçü, “Kızılay olarak yerel güçlerle omuz omuza verirsek bu toplumun, mazlumların acısını dindirmek daha kolay olacak diye düşünüyoruz” dedi. Isparta Belediye Bakanı Şükrü Başdeğirmen ile birçok faaliyette birlikte olduklarını kaydeden Büyükküpçü, yeni planladıkları işlerde de birlikte olmak istediklerini dile getirdi.
Isparta Valiliği tarafından Modernevler Mahallesindeki bir binanın kendilerine teslim edildiğini söyleyen Büyükküpçü, burada yapmak istedikleri faaliyetlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Büyükküpçü, Isparta’da güzel şeylerin yapılmasının kendisini de bir Ispartalı olarak onurlandırdığını dile getirerek, “Sizlerin yapmış olduğunuz çalışmaları yakından takip ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Yapmış olduğunuz her iş bizden sonrası için de mutlaka güzel izler bırakacaktır. Önümüzdeki dönemde binamızı güzel bir mekan haline getirirsek Isparta’mız adına güzel işler yapılacak” şeklinde konuştu.
Kızılay bünyesinde kadın kollarının da kurulduğunu dile getiren Büyükküpçü, “Hayır sahipleri ile hayır alması gerekenleri buluşturalım, iyiliği bulaştıralım istiyoruz. Bunu yapmak için emek veriyoruz, sizin desteklerinizle daha güzel şeyler yapacağımıza inanıyorum” görüşlerinde bulundu.
Ziyaretten duyduğu memnuniyetini dile getiren Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen de, Kızılay’ın yapmış olduğu çalışmaların tüm insanlığa yönelik olduğunu söyledi. İnsana yardımcı olmanın önemine işaret eden Başkan Başdeğirmen, “Yardıma ihtiyacı olan vatandaşlarımızın her zaman yanında olmak adına bir mücadelenin içindeyiz. Bizlerde belediye olarak çalışmalar sürdürüyoruz. Böyle yardımları yapmaya çalışan çok sayıda vakıf ve derneklerimizde bulunuyor. Çevremizde duyduğumuz, bildiğimiz, bize bildirilen vatandaşlarımızın tamamının hayatlarını rahat bir şekilde idame edebilmesi, evinde yakacağı yoksa yakacağını, ekmeği yoksa ekmeğini, kıyafetini, hastaysa sağlığına kavuşturabilmek için hep birlikte mücadele veriyoruz. Bizlerde belediye olarak bu konuda çok hassasız” görüşlerinde bulundu.
Isparta’da Kızılay olarak güzel bir ekip oluşturulduğunu ve bundan dolayı da mutlu olduğunu aktaran Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, “Sizleri çalışmalarınızdan dolayı tebrik ediyorum. Gençlik kolları güzel çalışıyor, istekliler, ileriye taşımak için bir mücadele içerisindeler. Hepinizden Allah razı olsun. Bizlerde, sizlerin yanındayız, ne gerekiyorsa destek olmaya hazırız. Yetişemediğiniz yerlerde birlikte yetişelim. Kızılay, nerede bir zorda insan var, afet var, dünyanın neresi olursa olsun yetişiyor” dedi.
Kızılay’ın kan hizmetinin de çok önemli olduğunu, Isparta’nın kan bağışı noktasına başarılı bir il olduğunu ifade eden Başdeğirmen, “Kızılay’ımıza yeni modern kan alma merkezi kazandırdık. Onlarda çok güzel hizmet veriyorlar. İnsanın neye ihtiyacı varsa orada olmaya çalışıyoruz. Bu güzel işbirliği içerisinde olmak bizleri mutlu ediyor, şahsım ve hemşehrilerim adına çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.
Ziyaret karşılıklı görüş alışverişiyle devam etti. Ziyarette Kadın Kolları Başkanı Ayşenur Akbay, Gençlik Kolları Başkanı Furkan Altunbaşak ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in eşi Şadiye Başdeğirmen de yer aldı.
Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
BİR DEPODA YILDA 200 LİRA CEPTE KALIYOR!
TÜRKER AVM'DE MART AYINA ÖZEL FIRSATLAR BAŞLADI
Isparta Valiliği yeni kararları duyurdu!
ISPARTA İŞKUR'DAN ÇOK ÖNEMLİ DUYURU
Isparta'da Off-Road araçları burada modifiye ediliyor
Isparta'da etkinlikler başladı! 1 hafta devam edecek...
DİKKAT! ISPARTA İÇİN ZİRAİ DON UYARISI
Isparta için meteorolojiden kritik uyarı
Vali Ömer SEYMENOĞLU'nun 12 Mart Mesajı
Isparta'da zehir tacirlerine geçit yok! Jandarmadan dev operasyon!
Isparta'daki pazar yerleri ile ilgili yeni kararlar
Isparta'da İstiklal Marşımızın Kabulü ve Mehmet Akif ERSOY’u Anma Günü
ISPARTA VALİSİ ÖMER SEYMENOĞLU’NUN MİRAÇ KANDİLİ MESAJI
Isparta'nın yeni çevrimiçi alışveriş mağazası Via Market!
Isparta'da yaşayan herkesi ilgilendiriyor! Valilik'ten yeni kararlar duyuruldu
ISPARTA'DA FUNCİTY İLE GÜVENLİ, TEMİZ EĞLENCE
Isparta'da 8 Mart ''Dünya Kadınlar Günü’' Kutlandı
Isparta'da vaka sayılarında artış! bir köy daha karantinaya alındı
ISPARTA VALİSİ ÖMER SEYMENOĞLU’NUN “8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ” MESAJI
Isparta'da Gözde Balık Tezgahlarından Görüntüler
Atatürk’ün Isparta’yı Teşrifinin 91. Yıldönümü
ISPARTA VALİSİ SEYMENOĞLU'NUN 6 MART MESAJI
ISPARTA VE BÖLGE ÇAPINDA SÜPÜRGE ONARIM HİZMETİ
81 İLE YENİ GENELGE GÖNDERİLDİ
​GAZİ ISPARTA 'da.... Fevzi Özdemir yazdı
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Isparta'daki Cumhuriyet Bayramı'ndan en güzel fotoğraflarIsparta'daki Cumhuriyet Bayramı'ndan en güzel fotoğraflar
Dünyada şakına çeviren korona önlemleriDünyada şakına çeviren korona önlemleri
Isparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın ettiIsparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın etti
işte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleriişte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleri
Güzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...Güzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...
Isparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık ManzaralarıIsparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık Manzaraları
işte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!işte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!
Isparta'daki Cumhuriyet Bayramı'ndan en güzel fotoğraflarDünyada şakına çeviren korona önlemleriIsparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın ettiişte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleriGüzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...Isparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık Manzaralarıişte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!
ısparta duşakabintürker kapındatürker kapındaISPARTA ONLİNE MAĞAZA AŞIŞVERİŞ SİTESİISPARTA bilgisayar tamiriisparta oto ekspertizISPARTA egzoz tamiriISPARTA egzoz tamiriısparta bowling salonuISPARTA cam balkon, ISPARTA CAM BALKON, ISPARTA uygun avm, ısparta kasap, ISPARTA sineklik, ISPARTA iç giyim, ISPARTA BOYA MALZEMELERİsüpürge toz torbası
Gücü Etkisinde
Isparta Haberleri
Isparta Reklam

ÇOK OKUNANLAR

81 İLE YENİ GENELGE GÖNDERİLDİ81 İLE YENİ GENELGE GÖNDERİLDİ05 Mart 2021
Isparta'nın Kış Ayı'nda da sunabileceği çok şeyi var!Isparta'nın Kış Ayı'nda da sunabileceği çok şeyi var!06 Mart 2021
ISPARTA VE BÖLGE ÇAPINDA SÜPÜRGE ONARIM HİZMETİISPARTA VE BÖLGE ÇAPINDA SÜPÜRGE ONARIM HİZMETİ05 Mart 2021
ISPARTA VALİSİ SEYMENOĞLU'NUN 6 MART MESAJIISPARTA VALİSİ SEYMENOĞLU'NUN 6 MART MESAJI05 Mart 2021
Atatürk’ün Isparta’yı Teşrifinin 91. YıldönümüAtatürk’ün Isparta’yı Teşrifinin 91. Yıldönümü06 Mart 2021
YENİDEN REFAH PARTİSİ İSPARTA İL BAŞKANLIĞI DEPREM HAFTASI BASIN AÇIKLAMASIYENİDEN REFAH PARTİSİ İSPARTA İL BAŞKANLIĞI DEPREM HAFTASI BASIN AÇIKLAMASI06 Mart 2021
Isparta'da KOSGEB Destekleri Webinarı Gerçekleşti Isparta'da KOSGEB Destekleri Webinarı Gerçekleşti06 Mart 2021
Isparta'da ​Kontrollü normalleşme ve dinamik denetimIsparta'da ​Kontrollü normalleşme ve dinamik denetim06 Mart 2021
Vali Ömer Seymenoğlu Hisar mahallesini ziyaret ettiVali Ömer Seymenoğlu Hisar mahallesini ziyaret etti06 Mart 2021
Vali Ömer Seymenoğlu video konferans yöntemiyle ilçe kaymakamlarımızla toplantı gerçekleştirdiVali Ömer Seymenoğlu video konferans yöntemiyle ilçe kaymakamlarımızla toplantı gerçekleştirdi06 Mart 2021
Isparta'da Gözde Balık Tezgahlarından GörüntülerIsparta'da Gözde Balık Tezgahlarından Görüntüler07 Mart 2021
KOMANDOLARDAN GÖVDE GÖSTERİSİ YERİ GÖĞÜ İNLETTİLERKOMANDOLARDAN GÖVDE GÖSTERİSİ YERİ GÖĞÜ İNLETTİLER06 Mart 2021
Isparta'da vaka sayılarında artış! bir köy daha karantinaya alındıIsparta'da vaka sayılarında artış! bir köy daha karantinaya alındı08 Mart 2021
ISPARTA VALİSİ ÖMER SEYMENOĞLU’NUN “8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ” MESAJIISPARTA VALİSİ ÖMER SEYMENOĞLU’NUN “8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ” MESAJI07 Mart 2021
Isparta Haber: Sivil Savunma Konusunda Gerekli Tedbirleri AlıyoruzIsparta Haber: Sivil Savunma Konusunda Gerekli Tedbirleri Alıyoruz06 Mart 2021
İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI 17 MART'TA BİTİYORİŞTEN ÇIKARMA YASAĞI 17 MART'TA BİTİYOR07 Mart 2021
Isparta'da kafe ve lokantalarda da dinamik denetim tedbirleri uygulanıyorIsparta'da kafe ve lokantalarda da dinamik denetim tedbirleri uygulanıyor06 Mart 2021
Isparta'nın yeni çevrimiçi alışveriş mağazası Via Market!Isparta'nın yeni çevrimiçi alışveriş mağazası Via Market!09 Mart 2021
Isparta'da 8 Mart ''Dünya Kadınlar Günü’' KutlandıIsparta'da 8 Mart ''Dünya Kadınlar Günü’' Kutlandı08 Mart 2021
Isparta Valisi Seymenoğlu, Milas ve Gölcük Tabiat Parkı'nda Isparta Valisi Seymenoğlu, Milas ve Gölcük Tabiat Parkı'nda 07 Mart 2021