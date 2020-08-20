ISPARTA’DA 450 EKİP DENETİM GERÇEKLEŞTİRİLİYOR

“Sağlık İçin Hepimiz İçin” özdeyişiyle Türkiye genelinde eş zamanlı olarak geniş kapsamlı düzenlenen koronavirüs denetimi Isparta il merkezinde ve ilçelerinde Vali Ömer Seymenoğlu koordinasyonunda kamu görevlileri ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinden oluşturulan 450 farklı ekiple toplam 2200 görevli ile devam ediyor. Denetimler kapsamında ekipler, kafeler, lokantalar, berber ve kuaförler, toplu taşıma araçları, taksiler, kahvehaneler, alışveriş alanları, pazar yerleri gibi birçok yerde denetimlere katılarak, esnaf ve vatandaşları maske, mesafe ve hijyen konusunda uyarıyor.Koronavirüsle mücadele kapsamında Trafik Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler de kent genelinde otobüs durakları ve halk otobüslerini denetlediler. Ekip araçlarından anonslar yapan polisler, Koronavirüs tehlikesinin henüz geçmediğini bu yüzden de maske , sosyal mesafe ve temizlik kurallarına azami dikkat edilmesi gerektiğini söylediler. Ekipler ayrıca otobüs duraklarında bekleyen vatandaşları da tek tek kurallara uymaları konusunda bilgilendirdiler.Denetimler esnasında duraklardan yolcu alan halk otobüslerine binen ekipler burada otobüs oturma düzeni ve maske konusunda kontroller yaparak otobüs şoförü ve yolcuları kontrollü sosyal hayat kuralları konularında uyardılar.Denetimler aralıksız devam edecek.