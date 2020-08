Vali Seymenoğlu Sözünü Yerine Getirdi

Vali Ömer Seymenoğlu Türkiye Harp Malulü Gaziler-Şehit Dul ve Yetimleri Derneği ile Muharip Gaziler Derneği Isparta Şubesine tahsis edilen modern binanın açılışında verdiği sözünü tuttu. 15 Temmuz 2020 günü gerçekleşen açılışta ‘bundan sonra ayın 19’unda Isparta’yı bu binadan yöneteceğim’ diyen Vali Seymenoğlu 19 Ağustos Çarşamba günü tüm görüşme ve kabullerini şehit aileleri ve gazilere tahsis edilen dernek binasında gerçekleştirdi.Isparta Valiliği ve Isparta Belediye Başkanlığının destekleri ile temeli geçtiğimiz yıl atılan ve 15 Temmuz 2020 tarihinde açılışı yapılarak Türkiye Harp Malulü Gaziler-Şehit Dul ve Yetimleri Derneği ile Muharip Gaziler Derneği Isparta Şubesine tahsis edilen modern binada her iki dernek de faaliyetlerine başladı. Binada ayrı katları bulunan dernekler için her katta oturma solonu, idari odalar, mutfak ve toplantı odası mevcut.19 Ağustos Çarşamba günü mesaisine dernek binasında başlayan Vali Seymenoğlu ilk olarak her iki derneğin kullanım alanlarını gezerek dernek üyeleriyle bir süre sohbet etti. Vali Seymenoğlu daire müdürleriyle de dernek binasında bir araya gelerek görüşmelerini burada yaptı.Koronavirüs salgınıyla mücadelede kapsamında vatandaşların belirlenen kurallara uyması konusundaki çağrısını da buradan yapan Vali Seymenoğlu ekipler tarafından yapılan denetimlerin amacının ceza yazmak olmadığını ancak ısrarla kurallara uymayanlara da bundan böyle daha ağır yaptırımlar getirileceğini kaydetti.Dernek binasındaki mesaisi hakkında değerlendirmede bulunan Vali Seymenoğlu, “Bu ziyaretten büyük bir keyif alıyorum. Bu tesislerin açılışında zaten söz vermiştik. Isparta’da görev yaptığım müddetçe her ayın 19’unda mutlaka gazilerimizi ve şehit yakınlarımızı burada ziyaret etme sözü vermiştim. Bu ziyaret sırasında da şehrimizi buradan yönetme sözü vermiştik. Bugün Ağustos ayının 19’u ve ilk ziyaretimizi gerçekleştirdik. Başta da söylediğim gibi şehit yakınlarımızla bir arada olmaktan gazilerimizle bir arada olmaktan onların dertlerini, sıkıntılarını dinlemek ve çözüm üretmekten büyük bir mutluluk duyuyorum. İl valisi olarak bu zaten bizim asli görevlerimizden. Göreve başladığım ilk günden itibaren sürekli bir aradaydık ancak bu pandemi sürecinde büyük organizasyonlarımızı salgınla mücadele edebilme anlamında iptal etmiştik ama bu süreçte de böyle bir ziyaretle yeniden bir arada olma fırsatı bulduk. Şehit yakınlarımızın ve gazilerimizin böyle bir sosyal tesiste bir arada olmalarını, hatıralarını böyle bir ortamda yaşamalarını çok istedik. Şehitlerimizin bize emaneti olan yakınlarının ve gazilerimizin kalbinde az da olsa yer alabilmek için, onların morallerini yüksek tutabilmek için bu tür çalışmalara da ihtiyaç var. Biz de elimizden geldiğince bunları yapmaya çalışıyoruz ve geri dönüşleri de olumlu. Arkadaşlarımız bu tesislerin hizmete girmesinden mutlu olduklarını, zaman zaman burada bir araya geldiklerinde neler yapabileceklerini ve ne tür etkinlikler organize edebileceklerini burada konuştuklarını, arkadaşlarına, gazi yakınlarına ve şehit ailelerine ne tür hizmetler sunabileceklerini burada görüştüklerini ifade ettiler bu da bizi memnun etti. Dolayısıyla bu yatırımın anlamlı olduğunu, önemli olduğunu, gerekli olduğunu da bir kez daha teyit etmiş olduk. Yine bir sonraki ayın 19’unda mutlaka burada olacağız. Artık şehirlerin yönetimi makamlarda oturarak değil alanda dolaşarak vatandaşın içerisinde taleplerini dinleyerek yapılıyor. Günümüz teknolojisi bunun için zaten ideal bir teknoloji. Mutlaka bir yere ulaşmak için gitmenize yatırımı yerinde denetlemenize gerek yok. Görsellerini her an alabiliyorsunuz video çekimleri sizlere ulaşabiliyor onun için şehri yönetmek için valilikte bulunmaya çok da gerek yok. Şu anda örnek olsun diye hem de gazi ve şehit yakınlarımıza moral olsun diye böyle bir organizasyonun içerisine girdik ve bundan da inşallah olumlu sonuç alacağız diye düşünüyorum. Ben bu duygularla bu tesislerin şehit yakınlarımıza, gazilerimize, yakınlarına bütün vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum.” dedi.Türkiye Harp Malulü Gaziler-Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Isparta Şube Başkanı Musa İrez ise Isparta adına alınacak önemli kararların bundan böyle her ayın 19’unda kendi dernek binalarında alınacak olmasının kendilerine gurur verdiğini kaydetti.Muharip Gaziler Derneği Isparta Şubesi Başkan Vekili Mustafa Ötmez ise dernek binalarının kendilerine kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür ederek kararın kendilerini çok memnun ettiğini söyledi.