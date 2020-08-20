Başkanımız bizi tozdan, çamurdan kurtardı

Isparta Belediyesi, sorumluluk alanında bulunan 44 mahallede altyapı ve asfalt çalışmalarına devam ederken yine merkeze bağlı köylerde de asfalt çalışmaları gerçekleştiriyor.Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in talimatlarıyla son olarak da Fen İşleri Müdürlüğünce Koçtepe Köyünü ana yola bağlayan bir kilometre uzunluğundaki dağdan geçen köy yolunu freze asfaltı ile asfaltladı. Köy Muhtarı Ümit Yıldırım ve vatandaşlar yapılan çalışmalardan dolayı Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’e teşekkür etti.Koçtepe’nin, Isparta’nın merkez köyü olduğunu ancak kendilerini şehrin bir mahallesi olarak gördüklerini dile getiren Muhtar Ümit Yıldırım, “Meyve ve sebze üreticisi bir köyüz ve Isparta’ya ürünlerimizi götürüyoruz. Bu yolun asfaltlanmasıyla birlikte şehre gidip gelmemiz diğer yolumuza göre 6 kilometre kısalmış oldu. Belediye Başkanımız bu yolu tozdan kurtardı ve şehrimize, pazarlarımıza yakınlaşmış olduk. Belediye Başkanımız Şükrü Başdeğirmen’e şahsım ve köy sakinlerim adına ne kadar teşekkür etsem azdır” dedi.Koçtepeli vatandaşlarda yapılan çalışmalardan duyduğu memnuniyetini ifade ederek, “Bu yolumuz yazın toz, kışın da çamurdu. Asfaltımız döküldüğü için çok memnunuz. Tozdan, çamurdan kurtulduk. Bundan önce bu yolumuzu kullanmakta tereddüt ederdik, şimdi çok rahatlıkla kullanır hale geldik. Bu yolu bize hediye ettiği için Başkanımıza teşekkür ederiz. Hangi aracımız olursa olsun bu yolu çok rahatlıkla kullanabilir hale geldik. Allah razı olsun” görüşlerinde bulundu.Isparta Belediyesi