HENTBOL’UN YILDIZLARI ISPARTA’DA

Ulusal spor organizasyonlarına devam ediyoruz.Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Hentbol grup müsabakaları Isparta ev sahipliğinde gerçekleştiriliyor. Müsabakalar ilimiz ev sahipliğinde 10 farklı ilden 300 sporcunun katılımıyla Işıkkent Spor Salonu'nda başladı.Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Hentbol grup müsabakaları Isparta ev sahipliğinde başladı.Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Projesi, Türkiye'nin yıldız adaylarını buluşturmaya devam ediyor. Hentbolun yıldızları, Isparta'da düzenlenen grup müsabakalarında ter döküyor.Bugün gerçekleştirilen teknik toplantının ardından Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Hentbol Grup Müsabakalarında Burdur, Osmanliye, Hatay, Antalya, Kahramanmaraş, Adana, Mersin, Karaman ve Isparta illerinden 300 sporcu mücadele ediyor.Müsabakalar 11 Mayıs 2022 günü sona erecek.Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhammet Cemil Şensöz ilimiz ev sahipliğinde gerçekleştirilen Hentbol Grup Müsabakalarına katılan tüm sporculara başarılar dileyerek tüm Isparta halkını hentbol şölenine davet etti.