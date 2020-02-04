ISPARTA TED KOLEJİ BÜLTENİ
Yabancı Diller Zümresi Sertifika Töreni
İngilizceyi sınıf dışında da kullanmak, günlük yaşamın bir parçası haline getirmek ve bunu eğlenerek yapmak amacıyla kullandığımız Online İngilizce Platformlarımızda 2019-2020 eğitim öğretim dönemi ilk yarıyılının en verimli ve etkin kullanıcıları belirlendi ve sertifikalarını teslim aldılar. Öğrencilerimizi tebrik ediyor ve başarılarının artarak devam etmesini diliyoruz.
TED ISPARTA KOLEJİ BÜLTENİ 2
Lise Kız Takımımız, Tenis İl Birincisi oldu!
Bugün SDÜ Batı Kampüsü tenis kortlarında düzenlenen Okullararası Genç A Kızlar Tenis İl Birinciliği müsabakalarında kız takımımız Tenzile Erdoğan A.L.'yi 3-1 yenerek İL BİRİNCİSİ olmuştur.
Öğrencilerimizi tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.