Yabancı Diller Zümresi Sertifika Töreni

TED ISPARTA KOLEJİ BÜLTENİ 2

Lise Kız Takımımız, Tenis İl Birincisi oldu!

İngilizceyi sınıf dışında da kullanmak, günlük yaşamın bir parçası haline getirmek ve bunu eğlenerek yapmak amacıyla kullandığımız Online İngilizce Platformlarımızda 2019-2020 eğitim öğretim dönemi ilk yarıyılının en verimli ve etkin kullanıcıları belirlendi ve sertifikalarını teslim aldılar. Öğrencilerimizi tebrik ediyor ve başarılarının artarak devam etmesini diliyoruz.Bugün SDÜ Batı Kampüsü tenis kortlarında düzenlenen Okullararası Genç A Kızlar Tenis İl Birinciliği müsabakalarında kız takımımız Tenzile Erdoğan A.L.'yi 3-1 yenerek İL BİRİNCİSİ olmuştur.Öğrencilerimizi tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.