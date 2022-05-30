Süleyman Demirel Üniversitesi Eczacılık Fakültesi tarafından “Beyaz Önlük Giyme Töreni” düzenlendi.Prof. Dr. M. Lütfü Çakmakçı Kültür Merkezinde gerçekleştirilen törende mesleklerinin ayrılmaz parçası olan beyaz önlüklerine kavuşan SDÜ’nün genç eczacıları, hocaları ve aileleri ile mutluluklarını paylaştı.Üniversitemiz Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim elemanlarından oluşan Pandora Trio konserinin ardından başlayan törenin açış konuşmasını 15. Bölge Isparta Eczacı Odası Başkanı Esra Kurtbolat yaptı. Beyazın temizliği ve saflığı ifade ettiğini belirten Kurtbolat, “Anlam olarak soğukkanlılığı, asaleti ve devamlılığı anlatır. Bu da insanlara güven ve huzur verir. Bu yüzden beyaz önlük bizim için kutsal bir emanettir. Giyildiği andan itibaren üzerine leke düşürmeden onurla taşımak gerekir.” dedi. Eczacılık mesleğinin halk sağlığını merkeze alan bir perspektifle icra edildiğini söyleyen Kurtbolat, eczacılar olarak insanlığa ve sağlığa değer katmaya, toplum yararına üretmeye devam edeceklerini dile getirdi. Mesleğe sahip çıkılmasının önemine dikkati çeken Kurtbolat konuşmasını, Mustafa Kemal Atatürk’ün "Nerede karşılıklı sevgi ve saygı varsa, orada itimat ve itaat vardır. İtimat ve itaatin olduğu yerde disiplin vardır. Disiplinin olduğu yerde huzur, huzurun olduğu yerde başarı vardır" sözleriyle tamamladı.Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Yıldız da eczacılığın insan ve toplum sağlığını iyileştirmeyi amaç edinen, insanlık tarihi boyunca varlığını ve işlevselliğini koruyan, toplumların yaşamında önemini hiç yitirmeyen bir meslek olduğunu söyledi. Eczacıların toplum sağlığına katkı sağladığını ve insanlara en yakın sağlık danışmanı olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Yıldız, “Bugün saflık, temizlik, umut ve şifanın sembolü beyaz önlüğü giyiyorsunuz. Mesleğinizin gerektirdiği etik değerlerden vazgeçmeden insanlara dokunun. Sevgi, temel ilkeniz olmalı. Mesleğinizi sevin.” dedi.Eczacılık Fakültesinin üniversitemizin en genç fakültesi olduğunu kaydeden Rektör Prof. Dr. İlker Hüseyin Çarıkçı da üniversitemizde aile ortamının en yakın hissedilen fakültelerden olduğunu dile getirdi. Ayrı kalınan iki yılın ardından bu tür etkinliklerle bir araya gelmekten büyük mutluluk duyduklarını ifade eden Çarıkçı, öğrencilere şu tavsiyelerde bulundu: “Hayatınızın en güzel yılları üniversite yıllarınız. Bu yılları iyi değerlendirin. Doya doya yaşayın. Üniversite sadece fakülteden ibaret değil. Eğitiminizin yanı sıra üniversitemizin imkânlarından da faydalanın. Sosyal hayatınızı genişletin. İlaç, sağlık, bilişim sektöründe inanılmaz kapılar açılıyor. Proje pazarlarına başvurabilirsiniz. Prototip atölyemizden yararlanabilirsiniz.”“Eczacıların Geleceği” konulu konuşmasını gerçekleştiren Üsküdar Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tayfun Uzbay da “Gelecek sizsiniz. Gelecekte mesleğin nasıl olması gerektiğini, nereye gideceğini siz belirleyeceksiniz. Dünyanın nereye gittiğini iyi anlamalı, iyi yorumlayabilmelisiniz. Mesleğinizin sorunlarıyla ilgilenin. Fakat bunu suçlayarak yapmayın. Çözüm üreterek, yapıcı olarak, emek vererek gerçekleştirin. Mesleğe değer katmalısınız. Eczacılığın köken aldığı topraklardasınız. Genetik kodlarımızda her şey var. Eczacılık asla yok olmayacak bir meslek. En değerli maden bilgidir. Bilgiyi doğru kaynaklardan edinin. Derinlemesine bakın. Tarihimizi söylentilerden veya dizilerden öğrenmeyin. Kendinizi sayısal-sözelci olarak ayırmayın, kendinizi bölmeyin. Özellikle eczacıysanız sosyolojiyi de iyi bilmelisiniz. Halkla hep iç içesiniz, onlara dokunuyorsunuz. Dijital çağda doğmuş olmanıza güvenmeyin. Kendinizi sürekli güncelleyin, geliştirin. Yönünüzü-yolunuzu şimdiden belirleyin.” diye konuştu.Törenin ardından Üniversitemizin genç eczacıları beyaz önlüklerini giydi.