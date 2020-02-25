SDÜ RESMİ İLANI
Geçici İşçi Alım İlanı
Üniversitemiz Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğünde geçici işçi statüsünde çalıştırılmak üzere 40 (kırk) kişi alınacak. Çalışma süresi 3 ay olup; işe başlama tarihi 1.04.2020'dir.
Kura çekimi, 06 Mart Cuma günü saat 09.00’ da noter huzurunda Üniversitemiz Uluslararası İlişkiler Genel Koordinatörlüğü Konferans Salonunda yapılacaktır. Kura sonuçları 10.03.2020 tarihinde SDÜ web sayfasında yayımlanacaktır.
Sözlü mülakat, 17-18.03.2020 tarihlerinde saat 09.00’ da SDÜ Uluslararası İlişkiler Genel Koordinatörlüğü Konferans Salonunda yapılacak olup; çalışmaya hak kazanan adayların isimleri, 20.03.2020 tarihinde üniversitemiz web sayfasında yayımlanacaktır.
İletişim: 0 246 211 10 46
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