Eğirdir Belediyesi Bülteni

Eğirdir Belediye Başkanımız Veli GÖK, Mübarek üç ayların başlaması nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Başkan GÖK mesajında, ‘25 Şubat Salı günü mübarek üç ayların başlangıcını, 27 Şubat Perşembe gününü Cuma gününe bağlayan gece de Regaip Kandilini idrak edeceklerini belirterek, "Manevi güzelliklerin habercisi, Müslümanlar için rahmet, bereket ve mağfiret ayları olan üç aylara kavuşmanın mutluluğunu ve hazzını yaşıyoruz. Bu mübarek gecenin tüm Müslümanların kurtuluşuna, huzuruna ve esenliğine vesile olmasını Yüce Allah'tan niyaz ediyorum.’’Bu mübarek günler vesilesiyle birlik ve beraberliğimizin artarak çoğalması temennisiyle, kardeşlik ve beraberliğimizin güçlenmesi için bir arada olalım. Başta Eğirdir’imiz, ülkemiz olmak üzere tüm dünyada barış ve kardeşliğin hakim olmasını, deprem gibi doğal afetlerin sona ermesini niyaz ediyorum. Ülkemizin ve bütün İslam âleminin üç aylarını ve Regaip Kandilini hayırlara vesile olmasını Yüce Mevla'dan dilerim"