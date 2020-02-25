ISPARTA VALİLİĞİ'NDEN DUYURU

BASIN BÜLTENİTarih: 25/02/2020İlimizde 20/02/2020 tarihinden itibaren kayıp olarak aranan Gül Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinden 2005 İsparta doğumlu T.Y. , 2004Iİsparta doğumlu B.A. ve 2004 Sakarya doğumlu G.S. isimli çocuklar, İsparta Emniyet Müdürlüğü koordinesinde Denizli, Aydın, İzmir Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin titiz çalışmaları sonucu İzmir Konak İlçesinde bulunmuş olup, yapılacak olan işlemlerden sonra ailelerine teslim edilecektir.İSPARTA VALİLİĞİ