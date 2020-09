Kırsal kalkınmada kadınların gücünü simgeleyen kadın kooperatifleri Isparta’da her geçen gün gelişmeye devam ediyor. Kadınlar çalışma yaşamına dahil olarak daha da bilinçleniyor ve kendilerine yeni fırsatlar yaratabiliyorlar. Isparta’da kadınların kooperatifleşmesi için büyük çaba sarf eden Vali Ömer Seymenoğlu kooperatifleşmelerinin ardından da kadınları yalnız bırakmayarak her alanda onlara destek olmaya devam ediyor. Vali Seymenoğlu İslamköy Hanımeli Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi’nin yeni binasının inşaatında incelemelerde bulundu, yetkililerden inşaatla ilgili bilgi aldı.İslamköy Hanımeli Kooperatifi’nin Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı’na sunduğu proje kabul edilerek destek almaya hak kazandı. Projeyle birlikte İslamköy’de modern bir binaya kavuşacak kooperatif üyeleri ise heyecanla inşaatın tamamlanmasını bekliyor. İslamköy’e uygun bir şekilde tek kat olarak inşa edilen binada açık ve kapalı yeme içme alanları, iş atölyeleri gibi alanlar bulunacak. 9. Cumhurbaşkanımız Süleyman Demirel’in anıt mezarı ile Süleyman Demirel Demokrasi ve Kalkınma Müzesi’nin bulunduğu İslamköy bu yönüyle her yıl hatırı sayılır bir ziyaretçi ağırlıyor. Hanımeli Kooperatifi, 400’ü kapalı toplam 800 metrekare alana yapılacak yeni binalarında İslamköy’e gelen ziyaretçilere daha nitelikli hizmet verecekler.İslamköy Hanımeli Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkanı Şenay Kara 17 üyeye sahip kooperatiflerinin şimdiye kadar köy içinde İl Özel İdaresi tarafından yapılan pazar yerinde hizmet verdiklerini belirterek Vali Ömer Seymenoğlu’nun teşvikleriyle sundukları projenin kabul olmasının ve sonucunda yeni binalarının inşaatının başlamasının kendilerini çok mutlu ettiğini söyledi.Kooperatif üyesi kadınlar ise kooperatif sayesinde ev ekonomisine katkıda bulunduklarını belirterek kendilerini bu konuda destekleyen Vali Seymenoğlu’na teşekkür ettiklerini söylediler.