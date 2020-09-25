Vali Ömer Seymenoğlu Isparta Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Adar, Meclis Başkanı Mehmet Ali Doğan ve beraberindeki heyeti kabul etti.Ziyarette pandemi sürecinin Isparta tarımına ve ticaretine etkileri hakkında değerlendirmelerde bulunuldu. Elma hasadının başlamasıyla birlikte oluşan piyasa ve beklentiler ele alındı. Ayrıca 19-22 Kasım 2020 tarihlerinde düzenlemesi planlanan 16. Göller Bölgesi Yayla Şartlarında Tarım ve Hayvancılık Fuarı hakkında görüş alış verişinde bulunuldu.Görüşmede Vali Seymenoğlu; pandemi sürecinde ilimiz tarımsal üretiminin sekteye uğramaması için gereken tüm önlemlerin alındığını ve sürecin sorunsuz şekilde devam ettiğini ifade ederek yeni başlayan elma hasadında da aynı titizlikte sürecin yönetileceğini söyledi. Isparta’da tarımsal üretimin daha değerli hale getirilmesi gerekliliğini de vurgulayan Vali Seymenoğlu, pandemi sürecinde dünyada artan gıda talebinin ilimizdeki üretici ve tüccarlarca iyi değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.Pandemi sürecinde tarım sektörüne verdiği desteklerden ve alınan önlemlerden dolayı Vali Seymenoğlu’na teşekkür eden Isparta Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Adar ise elma hasadının sorunsuz olarak tamamlanması temennisinde bulunarak yeni sezonda oluşan fiyatların çiftçiyi umutlandırdığını ve talebin de iyi olduğunu ifade etti. Adar, İlerleyen süreçte de daha öncesinde olduğu gibi Isparta’nın marka olan tarımsal ürünlerine yeni pazarlar bulmak için çalışmaya devam edeceklerini söyledi.