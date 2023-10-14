Isparta ve Burdurluların banka hesabında kaç lira var?

13 Ekim 2023Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, çeşitli verilere dayanarak Isparta ve Burdur'da bankalarda tutulan mevduat miktarını açıkladı.Açıklanan verilere göre, bankalarda mevduat bulunduranlar arasında para tutanlar, altın yatırımcıları, döviz sahipleri, tahvil ve hisse senedi yatırımcıları, fon yatırımcıları gibi birçok kategori bulunuyor. Her biri kendi tercihlerine ve risk toleranslarına göre tasarruflarını çeşitli yatırım araçlarına yönlendiriyor.Mevduat sahipleri arasında vadeli mevduat hesaplarının popüler olduğu görülüyor. Ay sonunda ne kadar kazanacaklarını önceden bilen ve riske girmek istemeyen yatırımcılar, tasarruflarını bu şekilde değerlendiriyor.Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun açıkladığı verilere göre, Isparta'da toplamda 26 milyar 114 milyon 26 bin lira mevduat hesaplarında bulunuyor. Batı Akdeniz'in diğer önemli şehirlerinden Burdur'da ise vatandaşların toplamda 17 milyar 332 milyon lira mevduat hesaplarında tutuluyor.Bankalardaki bu mevduat miktarları, bölge ekonomilerinin ve tasarruf alışkanlıklarının bir yansımasıdır. Bankalar, bu tasarrufları ekonomik büyümeye ve finansal istikrara katkıda bulunmak için çeşitli yatırım araçlarına yönlendirir.