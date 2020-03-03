Asayiş Şube Müdürlüğü-Aranan Şahıslar Büro Amirliğimiz görevlilerince 24.02.2020 ile 02.03.2020 tarihleri arasında İl merkezinde hakkında yakalama kararı bulunan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda;
Aralarında;
- “Yaralama” suçundan 5 Yıl hapis cezası ile aranan M. E.
- “Basit Yaralama” suçundan 1 Yıl, 3 Ay hapis cezası ile aranan M. K.
- “Tehdit” ve “Hakaret” suçlarından 1 Yıl, 3 Ay hapis cezası ile aranan M. Y.
İsimli şahıslarında bulunduğu, toplamda 45 (kırk beş) aranan şahıs yakalanarak adli makamlara sevk edilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.