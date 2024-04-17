Isparta'da FETÖ/PDY Üyesi Yakalandı

Astsubay E.G Terör Örgütü Üyeliğinden Arananlar Arasında!
Isparta'da gerçekleştirilen başarılı operasyonlar sonucunda, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi olduğu belirlenen ihraç Astsubay E.G, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı.
E.G'nin, adli makamlarca "6 yıl 3 ay" hapis cezası ile arandığı biliniyordu. Yakalama işlemi, Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinasyonunda gerçekleştirildi ve ardından E.G, Isparta Kapalı E Tipi Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü'ne teslim edildi.
Kamuoyuna duyurulan bu gelişme, güvenlik güçlerinin terörle mücadeledeki kararlılığını bir kez daha gözler önüne serdi.
Detaylar gelecek...
Isparta'da gerçekleştirilen başarılı operasyonlar sonucunda, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi olduğu belirlenen ihraç Astsubay E.G, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı.
E.G'nin, adli makamlarca "6 yıl 3 ay" hapis cezası ile arandığı biliniyordu. Yakalama işlemi, Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinasyonunda gerçekleştirildi ve ardından E.G, Isparta Kapalı E Tipi Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü'ne teslim edildi.
Kamuoyuna duyurulan bu gelişme, güvenlik güçlerinin terörle mücadeledeki kararlılığını bir kez daha gözler önüne serdi.
Detaylar gelecek...