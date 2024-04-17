Isparta'da FETÖ/PDY Üyesi Yakalandı

Isparta'da gerçekleştirilen başarılı operasyonlar sonucunda, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi olduğu belirlenen ihraç Astsubay E.G, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı.E.G'nin, adli makamlarca "6 yıl 3 ay" hapis cezası ile arandığı biliniyordu. Yakalama işlemi, Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinasyonunda gerçekleştirildi ve ardından E.G, Isparta Kapalı E Tipi Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü'ne teslim edildi.Kamuoyuna duyurulan bu gelişme, güvenlik güçlerinin terörle mücadeledeki kararlılığını bir kez daha gözler önüne serdi.Detaylar gelecek...