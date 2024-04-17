İkinci El Araç Alacaklar Dikkat! Fiyatlarda Tüm Dengeler Değişecek

Otomobil piyasasında son dönemde yaşanan gelişmeler, ikinci el araç almayı düşünenleri yakından ilgilendiriyor. Özellikle artan kur nedeniyle fiyatların sürekli değişim gösterdiği bir dönemden geçiyoruz ve önümüzdeki tarihlerde fiyatların tekrar güncelleneceği öngörülüyor.

Son zamanlarda araç piyasasında önemli bir değişim gözlemleniyor ve özellikle ikinci el araçlarda fiyatlar belirgin bir şekilde yükseliyor. Araç fiyatlarındaki bu artışın nedenleri ve hangi modellerin değer kazandığı gibi konular merak konusu haline geldi.

Yapılan araştırmalar, ikinci el araç fiyatlarının sürekli bir yükseliş eğiliminde olduğunu gösteriyor. Özellikle aralık ayından bu yana devam eden bu artış, dikkat çekici boyutlara ulaşmış durumda.

İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Başkanı Hayrettin Ertemel, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, sıfır otomobil fiyatlarının artmasıyla birlikte ikinci el araç fiyatlarının da artacağını ve bu durumun ilkbahar ve yaz aylarında daha belirginleşeceğini öngörmüştür.

İkinci el araçlardaki fiyat artışının ana nedenleri arasında artan talep ve döviz kurlarındaki yükselişten kaynaklanan maliyet artışları bulunuyor.

Mart 2024 itibarıyla, A segmentindeki otomobillerde fiyat artışı öne çıkıyor. Özellikle Hyundai i10 ve Kia Picanto gibi modeller, fiyat artışı yaşanan araçlar arasında yer alıyor.

Yılın ilk yarısında sıfır araç satışlarının yüksek seyretmesi beklenirken, artan fiyat farkı nedeniyle ikinci el araçlara olan talebin artmasıyla, ikinci el ve sıfır araç piyasalarının dengeleneceği öngörülüyor. Bu değişimin ilk işaretleri şubat ve mart aylarında kendini göstermeye başladı.

Bu gelişmeler ışığında, ikinci el araç alacak olanların dikkatli olmaları ve piyasadaki değişimleri yakından takip etmeleri önemlidir.