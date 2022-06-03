Hastanemizde kalite yolculuğumuz gelişerek devam ediyor, her zaman daha iyisini gerçekleştirme adına sürekli değişim ve yenilenme sürecinden geçiyoruz. Sağlıkta Kalite Standartları kapsamına ilişkin usul ve esasları düzenleyen Sağlıkta Kalitenin Geliştirilmesi ve Değerlendirilmesine dair yönetmelik kapsamında Sağlık Bakanlığı tarafından Kalite Standartları değerlendirmesi hastanemizde gerçekleştirilmiştir. Isparta Şehir Hastanesi olarak tüm yönetici ve çalışan personellerimize katkılarından, emeklerinden ve çalışmalarından dolayı teşekkür ediyoruz.



Isparta Şehir Hastanesi



