Isparta Şehir Hastanesi Anestezi Yoğun Bakın Sorumlu Hemşiresi Songül Gürbüz, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) yoğun bakım ünitesinde görevli mesai arkadaşlarıyla, solunum cihazına bağlı hastaların hayata tutunabilmeleri için fedakarca çalışıyor.Hastanenin yoğum bakım servisinde görevli hemşireler, 4 saat süren görevin ardından, mücadeleyi diğer mesai arkadaşlarına devrediyor.Hastalığı ailelerine bulaştırma riski nedeniyle kendilerine ayrılan yurtta konaklayan sağlık çalışanları, sevdikleriyle görüntülü konuşarak hasret gideriyor.Isparta Şehir Hastanesinde görevli hemşirelerden Songül Gürbüz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, anestezi yoğun bakımının sorumlu hemşiresi olduğunu ve ekip arkadaşlarıyla kornaya karşı güçlü bir savaş verdiklerini söyledi.İki kızı olduğunu ve teyzelerine bıraktığını belirten Gürbüz, "Çocuklarımla genelde telefonla görüşerek hasret gideriyoruz. Ailelerimizden ayrı kalmak zor ama mücadelemiz sonuna kadar sürecek. Yoğun bakım hemşireleri olarak sağlığına kavuşan her hastada çok mutlu oluyoruz. Bu hastalıkla savaşmaya mecburuz, savaşabilecek güce ve donanıma sahibiz." diye konuştu.Tedavi gören hastalardan Mustafa Abdullah Kara ise hemşirelerin hastalara iyi baktığını ve ilgi gösterdiğini anlattı.