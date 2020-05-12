Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in seçim vaatleri arasında yer alan ‘Şehre 5 bin adet sosyal konut’ sözünün ilk ayağı olarak kabul edilebilecek bin konutun kuraları çekildi, inşaat aşamasına geçildi. Bin konutun yanı sıra 1500 konutun da Botanik Parkı yanındaki Gülkent eski Devlet Hastanesi bölgesine yapılacağını müjdeleyen Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, böylece söz verdikleri 5 bin konutun 2500’ünün ilk etapta yapılmış olacağını söyledi.Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in seçim vaatleri arasında bulunan şehre 5 bin sosyal konut sözü yaptığı çalışmalar sonrasında bir bir sonuca ulaşıyor. Isparta’da TOKİ aracılığıyla 300 kişinin ardından, 700 kişi daha daha ev sahibi oluyor.Süleyman Demirel Üniversitesi Botanik Parkının arka tarafına yapılacak 700 konut için kura çekilişi gerçekleştirildi. 700 konutun 490’ı 2+1, 210’u da 3+1 şeklinde inşa edilecek.Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, toplam bin konutun inşa edileceği Botanik Parkı bölgesinde yer alan arazide incelemelerde bulundu. Hedefinin 5 yıllık dönem içerisinde Isparta’ya 5 bin sosyal konutu kazandırmak olduğunu söyleyen Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, “Toplam bin konutumuzun sahipleri belli oldu. Hayırlı olsun, evlerinde sağlıklı ve mutlu bir şekilde oturmalarını temenni ediyorum” dedi.Seçim döneminde dar gelirli vatandaşlara vermiş oldukları sözlerin bulunduğunu dile getiren Başkan Şükrü Başdeğirmen, “Allah nasip etti, 2019 yılının temmuz ayında 300 konut için çekiliş yapılmıştı. Bizler burada belediye meclisimiz ile beraber imarda değişiklik yaparak alanı genişleterek 103 bin metrekareye çıkararak ilave 700 konut daha yapılıyor. Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum’a bu konuyu anlattığımız zaman uygun bulunarak onaylanmıştı. Korona virüsü salgını dolayısıyla yapılması gereken kura çekimi ertelenmişti ve bu kura internetten yapılan canlı yayınla gerçekleştirildi. Toplamda bine ulaşan hak sahiplerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.Bin konutun yanı sıra 1500 konutun da Botanik Parkı yanındaki Gülkent eski Devlet Hastanesi bölgesine yapılacağını müjdeleyen Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, böylece söz verdikleri 5 bin konutun 2500 konutunun ilk etapta yapılmış olacağını söyledi. Başdeğirmen, “Gülkent eski Devlet Hastanesinin bulunduğu alan 148 bin 300 metrekare. Sayın Bakanımıza bu alanı da sunmuştuk. Sayın Bakanımız orayı da uygun gördü ve oraya da 1500 konutluk bir çalışma yaptık. Bu yıl içerisinde bin adet konut yapımı başlayacak, yeni yılda da 1500 konutluk bu alanı da yaparak 2500 konutu öncelikle sağlamış olacağız. 2500 konutun yanı sıra çalışmalarımıza devam ediyoruz. 5000 konuta tamamlayabilmemiz için, TOKİ’ye arazi verebilmemiz lazım. 2500 yeni konut ile ilgili de çalışmalarımızı tamamladıktan sonra dönemimizde vermiş olduğumuz sözü yerine getireceğiz. Sözümüzün üzerinde de yeni şeyler yapmayı da hedefliyoruz. Sayın Milletvekillerimiz bu konuda bizlere büyük destekler verdiler. Bu desteklerin neticesinde Ankara’daki taleplerimiz hep olumlu görüldü. Sayın Milletvekillerimize çok teşekkür ediyorum. Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum, Isparta’ya geldiğinde bizleri dinledi, olumlu gördü, hatta daha büyük araziler temin edin ki, biz büyük arazilerde çalışarak bizim önümüzü de açtı. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, hiç kimse evsiz kalmasın, evi olmayan dar gelirlilerimizin mutlaka ev sahibi olması gerekiyor düşüncesiyle bu yıl içerisinde Türkiye genelinde 50 bin konutun TOKİ vasıtasıyla yapılması için talimatlarını vermişti. Allah bir daha göstermesin Elazığ, Malatya depremi bütün hesapları değiştirdi. Yaklaşık 20 bin konutun o bölgeye yapılması gerekince 50’binin üzerine 70 bin çıktı. Acaba 50 bin konuttan mı düşülerek oralar yapılır, acil sebepler var, mücbir durum var diye düşünürken, baktık ki, verilen 50 bin konutluk sözden hiç kesinti olmadı. Devletimizden, Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun. Türkiye genelindeki 50 bin konutun içerisinde bin konutu almamız önemliydi” dedi.Son 10 yılda Isparta’da bir tane sosyal konut yapılamadığını hatırlatan Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, “Bizde ön ayak olacağız, çözeceğiz diyerek başladığımız bu işte bugün bin kişinin toplu konut için isimlerinin belli olması bizleri mutlu etti” ifadesinde bulundu.Sosyal konut alanı için hazırladıkları projelerinin TOKİ tarafından kendilerinden istendiğini hatırlatan Başdeğirmen, “Projeleri de gönderdik. İhalelere çıkılıp inşaatlara başlanacak. TOKİ güzel ve güvenli yapılar yapıyor” derken, kura sonucu ismi çıkmayan vatandaşların da üzülmemelerini isterken, “Ev sahibi olmayan vatandaşlarımızın ev sahibi olmaları için elimizden gelen ne varsa hepsini yapacağız” görüşlerinde bulundu.