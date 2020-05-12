Gelendost İlçemizde 08/05/2020 günü saat 03.00 sıralarında devriye görevi ifa eden ekibimizin durumundan şüphelendiği bir araç durdurulmuş olup, araç ve araç içerisinde bulunan 3 şahıs üzerinde yapılan incelemelerde;6 parça halinde yaklaşık 4 gr. Eroin ve Metanfetamin adı verilen uyuşturucu madde ele geçirilmiştir.Gözaltına alınarak adli mercilere sevk edilmiş olan 3 şüpheli şahıs adli kontrol şartı ile serbest bırakılmıştır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.