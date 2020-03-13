Isparta Ticaret Borsası Bülteni
Başkanımız Ahmet Adar’dan Fahiş Fiyat Uygulamalarına Tepki
Isparta Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanımız Ahmet ADAR dünyada yaşanan Corona virüsü salgınının ülkemizde de ortaya çıkması sonucu bazı hijyen malzemeleri ve gıda fiyatlarında yaşanan fahiş fiyat artışları hakkında değerlendirmelerde bulundu.
Corono virüsü sebebiyle vatandaşlarımızın önlem almak amacıyla yoğun talep gösterdiği maske, temizlik malzemeleri ve gıda ürünlerinde bazı firmaların fırsatçılık yaparak fahiş fiyatlarla satış yaptığına dair bilgiler olduğunu belirten Yönetim kurulu Başkanımız Ahmet ADAR, açıklamasında şu sözlere yer verdi; ‘ Isparta Ticaret Borsası olarak, ürünlerinde haksız fiyat artışı yapan firmalara karşı borsamız disiplin mekanizmalarını çalıştıracağımızı ve bu haksızlıkları yapan firmalara hak ettikleri cezaları vereceğimizi bir kez daha buradan duyuruyoruz. Ayrıca Ticaret Bakanlığımızda bu konudaki şikayetlere istinaden gerekli denetimlere başlamıştır. Herkes bilmelidir ki; vatandaşı mağdur edenlere karşı sessiz kalmayacağız.” dedi.
Kamuoyuna duyurulur.