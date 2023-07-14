









Isparta'nın tekstil sektöründe yarım asırdır faaliyet gösteren ve 35'ten fazla ülkeye ihracat yapan İplik San Fabrikası, maaş kriziyle sarsılıyor. Fabrikada çalışan 35 işçi, 5 aydır maaşlarını alamıyor. Son 2 aydır ise fabrika yönetiminin kararıyla mesai yapmamaya başladılar. İşçiler, maaşlarını alamamaları nedeniyle zor günler geçirirken, İpliksan fabrikası önünde toplanarak fabrika yöneticilerine tepki gösterdi.Fabrikada sendikaya kayıtlı 280 işçiyi temsil eden Tekstil Isparta Şube Başkanı Mehmet Emin Akkaya, yaptığı açıklamada yöneticilerin tutumunun yarım asırlık fabrikanın kötü günler geçirmesine sebep olduğunu belirtti. Akkaya, "Biz fabrikanın kapanmasını istemiyoruz, çalışmak istiyoruz. Hak ettiğimiz 5 aylık maaşların ödenmesini talep ediyoruz" dedi.İşçilerin gerçekleştirdiği protesto sonrasında sessiz bir şekilde fabrika önünden ayrıldılar. İplik San Fabrikası, yaşanan bu maaş kriziyle mücadele ederken, işçilerin taleplerinin karşılanması için çözüm arayışları sürüyor.