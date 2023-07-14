Ülkü Ortaokulu’ndan Ahmet ÇELİK

Sütçüler Merkez Ortaokulu’ndan Elif TÜRK

Şehit Ömer Sarı Ortaokulu’ndan Efe GÖNEN

Hızırbey Ortaokulu’dan Zeynep AKKUŞ

Şehit Komiser Muhsin Kiremitçi Ortaokulu’ndan Muhammed Safa KARA

Özel Bahçeşehir Ortaokulu’ndan Azra IRKILATA













































4 Haziran 2023 Pazar günü gerçekleştirilen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavında 500 tam puan alarak isimlerini birinciler arasında yazdıran öğrenciler, Vali Aydın Baruş ile Isparta Valiliği'nde bir araya geldi. Vali Baruş, öğrencileri tebrik ederek çeşitli hediyelerle ödüllendirdi.Öğrencileri ve beraberinde bulunan veliler ile eğitimci kadrosunu başarılarından dolayı kutlayan Vali Baruş, “Bu yıl yapılan LGS sınavında Türkiye genelinde 500 tam puan alan toplam 562 öğrenci var. Bu 562 öğrenci arasında Isparta’dan 6 öğrencimiz var. Bu Isparta için gerçekten gurur duyulacak bir tablo. Isparta, eğitime çok önem veren ve ailelerin de çocuklarının eğitimine büyük ilgi gösterdikleri bir il. Bizim de zaten birinci önceliğimiz Isparta'da eğitimin kalitesini daha da yükselterek Türkiye’deki sıralamasını üstlere taşımak. Bu sayede hem gençlerimizin geleceğini teminat altına almak hem de Türkiye’ye çok yararlı insanlar olarak yetişmelerini temin etmek istiyoruz. Bu yıl yapılan sınavlarda Isparta olarak gerçekten başarılı bir konumdayız. Genel puan ortalamamıza da baktığımızda Türkiye ortalamasının epey üzerinde bir başarı elde ettik. Tabii bu başarı sıralaması iller bazında açıklanmıyor ama Isparta olarak ilk onda olduğumuzu tahmin edebiliyoruz. Yani gördüğümüz tablodan, öğrencilerimizin elde ettiği yüzdelik sırasından bunu tahmin edebiliyoruz. Bu sonucu nasıl aldık? Bu sonucu tüm Milli Eğitimde görev yapan arkadaşlarımızın, Milli Eğitim Müdürümüzün büyük emek sarf etmelerine ve ailelerimizin de öğrencilerimize yönelik sınavlara hazırlık eğitimlerine katılmalarını sağlamaları, öğrencilerimizin de büyük bir disiplinle sınavlara hazırlık çalışmalarında emek sarf etmeleri, özellikle Isparta’da uyguladığımız Eğitimin Niteliğinin Geliştirilmesi Projesi kapsamında öğrencilerimize sık sık deneme sınavları yapmamız ve öğrenciler arasındaki rekabeti tatlı bir şekilde artırmamızdır. Bu başarıda emeği geçen öğretmen arkadaşlarımıza ve idareci arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bu proje daha da geliştirilerek önümüzdeki eğitim öğretim yılında da devam edecek inşallah. Böylece biz de Isparta olarak gurur duyacağımız tabloları bundan sonra da yaşayacağız. Bunu ümit ediyoruz” şeklinde konuştu.Konuşmasının ardından Vali Baruş, öğrencileri tek tek tebrik ederek tercih edecekleri okullar ve gelecek planları hakkında uzun bir sohbet gerçekleştirdi.Ardından Isparta’ya büyük bir gurur yaşatan öğrencilere altın ve kitap hediye eden Vali Baruş, öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.LGS birincisi olan öğrencilerimiz: