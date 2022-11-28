1 Ocak 2023'te yürürlüğe giriyor! 16 meslek için yeterlilik şartı geliyor...



Aralarında kuaför, güzellik uzmanı, ahşap mobilya ve ayakkabı imalatçısının da olduğu 16 meslekte, 1 Ocak 2023'ten itibaren Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından verilen mesleki yeterlilik belgesi şartı aranacak.



Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından verilen mesleki yeterlilik belgesi almayan 16 meslek sahibi, 1 Ocak 2023'ten itibaren çalışamayacak.



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na bağlı MYK, nitelikli insan kaynağının oluşması için mesleklere standart, çalışanlara belge kazandırmaya devam ediyor.



Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından verilen mesleki yeterlilik belgesi şartı aranan meslekler:



Kuaför

Güzellik uzmanı



Ahşap mobilya imalatçı, mobilya döşemecisi



Ayakkabı imalatçısı, kesimci (ayakkabı)



Saraciye imalatçısı, sayacı



Zeytinyağı üretim operatörü



Boyama operatörü



Baca yağlı kanal temizleme personeli



Elektrik dağıtım şebekesi test görevlisi



Raylı sistem araçları elektrik bakım ve onarımcısı, raylı sistem araçları elektronik bakım ve onarımcısı, raylı sistem araçları mekanik bakım ve onarımcısı, raylı sistemler sinyalizasyon bakım ve onarımcısı



Bu mesleklerde, MYK Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olmayanlar, 1 Ocak 2023'te itibaren çalıştırılamayacak. Bu 16 meslekle birlikte mesleki yeterlilik belgesi zorunluluğu bulunan "tehlikeli" ve "çok tehlikeli" sınıftaki meslek sayısı 204'e yükselmiş olacak.



