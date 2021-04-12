ISPARTA ŞEHİR HASTANESİ HABER BÜLTENİ



Kalp Sağlığı Haftası nedeniyle hastanemiz Kardiyoloji Uzmanlarından DR. Mehmet GÜRBÜZ ile bir söyleşi yaptık Kalp hastalıkları, her kesin yaşayabileceği toplumsal bir sağlık sorunudur ve en önemli ölüm nedenidir. Birçok türü vardır, en yaygın nedeni, kalbi besleyen kan damarlarının daralması veya tıkanmasıdır. Buna koroner arter hastalığı denir ve zaman içinde hatta çocukluktan başlayarak yavaş yavaş olur; kalp krizi geçirmenin başlıca nedenidir.

Hangi durumlarda kalp hastalığından şüphelenmeliyiz?

''Eskiden yürüdüğüm mesafeleri artık rahat yürüyemiyorum, nefesim kesiliyor, çabuk yoruluyorum, yürürken göğsümde bir yanma oluyor, göğsümde bir baskı, basınç hissi oluyor, tok karnına yürürken veya elimde yükle yürürken zorlanıyorum, hızlı yürürken veya yokuş çıkarken göğsümde ağrı, yanma veya zorlanma oluyor, yürürken sol kolumda ağırlık ve uyuşma oluyor yoruluyorum'' gibi şikayetlerde akla ilk koroner arter hastalığı gelmelidir.

Göğüs, boyun, kol, sol bilek ya da parmakta ağrı, baskı hissi, uyuşukluk ve karıncalanma varsa hemen doktora gidilmelidir. Özetle bu bölgelerde daha önce olmayan herhangi bir his dikkate alınmalıdır.

Kalp ve damar hastalıklarının en az %80 oranında sigara, hipertansiyon, yüksek kan yağları, ailede kalp hastalığına yatkınlık, şişmanlık, hareketsiz yaşantı, şeker hastalığı gibi klasik risk faktörlerine bağlı olarak geliştiği bilinmektedir. Bu nedenle bu risk faktörlerinin azaltılması durumunda, kalp damar hastalıklarına bağlı ölümlerin azaltılabileceği bilinmektedir

Kendisini yorgun hissettiğini ve gittiği doktorların herhangi bir neden bulamadığını söyleyen hastaların bir kez de kardiyak muayeneden geçmeleri önemlidir. . Kansızlık, tiroid ya da çeşitli kas ve nörolojik hastalıklar bulunmadığında kalp hastalıklarının da yorgunluk nedeni olabileceği unutulmamalıdır. Yorgunluk bazı kalp hastalıklarının ilk bulgusu olabilir.

Özellikle ; yorgunluğa eşlik eden eforla gelen göğüs ağrısı, göğüs yanması gibi şikayetlerin koroner arter hastalığı ile ilgili olması kuvvetle muhtemeldir.

Nefes darlığı, gece uykudan nefes darlığı ile uyanma hissinin kalp yetmezliği ile ilgili olabileceği düşünülmelidir. Bu hastalar vakit geçirmeden kardiyoloji uzmanına başvurmalıdırlar.



