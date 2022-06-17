‘Esnaf Cebinde’ hedefe

adım adım ilerliyor

HEDEF 300 ESNAFA ULAŞMAK

HEM ESNAF HEM ÖĞRENCİ HEM ISPARTA KAZANSIN

ESNAF CEBİNDE ÜZERİNDEN

FİRMALARIN REKLAMI YAPILACAK

Isparta Esnaf Odaları Birliği Başkanı Ahmet Tural, yeme içme sektöründe faaliyet gösteren esnafla bir araya gelerek, Esnaf Cebinde uygulamasını anlattı. Bir kez daha esnaftan projeye sahip çıkmasını isteyen Başkan Tural, “Hedefimiz 300. Bu sayıyı bulduğumuzda artık müşterilerin uygulamayı kullanması için çalışmalara başlıyoruz” dedi.İlimiz esnaf ve sanatkarlarına düşük komisyon, yüksek kar marjı, kurye ve hemen ödeme imkanı sunan Esnaf Cebinde isimli online sipariş uygulamasının esnafa tanıtılması ve ön kayıtlarının alınması yönündeki çalışmalar aralıksız sürüyor. Bu kapsamda Birlik Başkanı Ahmet Tural, pasta, tatlı, çiğköfte yufka imalatı gibi gruplarda faaliyet gösteren esnafla bir araya gelerek Esnaf Cebinde uygulamasını anlattı. KMA Yazılım Firma Müdürü Kaan Murat Ayvaz’ın da katıldığı bilgilendirme toplantısında Lokantacılar Odası Başkanı Nuri Erdeğer, daha öncede farklı yeme içme gruplarında faaliyet gösteren üyelerle bir araya geldiklerini belirterek, “Sıkıntılarımızı burada konuştuk. Bugünde buraya çiğköfte pastane yufka imalatı yapan arkadaşlarımızı davet ettik. Birlik Başkanımız Ahmet Tural’ı da davet ettik. Kendileri sağolsunlar bizleri kırmadılar geldiler. Birlik Başkanımızla birlikte burada sohbet etmek sorunlarımızı aktarmak ve Esnaf Cebinde uygulaması hakkında bilgi almak üzere toplandık” dedi.Birlik Başkanı Ahmet Tural 10 aylık bir çalışma sonrası Esnaf Cebinde projesi üzerinde sona yaklaştıklarını belirterek “Pandemi döneminde e-ticaretin önemini hep birlikte gördük. Artık herşey cep telefonlarında. Bu bağlamda esnafımızdan online sipariş uygulamalarından yüzde 12’den 37 ‘ye varan yüksek bedellerde komisyon ücreti alındığı şikayetler üzerine ne yapabileceğimizi konuştuk ve bu projeyi geliştirdik. Ortada büyük bir emek var. Cuma pazarını, Kafeler Caddesini bizzat oda başkanlarımla birlikte kendim dolaşarak, bu projenin önemini ortaya koymak için esnafımızdan uygulamaya kayıt olmalarını sahip çıkmalarını istedim. Şu anda 230 esnafımız kayıt yaptırdı. Hedefimiz 300. Bu sayıyı bulduğumuzda artık müşterilerin uygulamayı kullanması için çalışmalara başlıyoruz” dedi.Kurye hizmeti vermek için Paket Taksi kurucusu Reşat Süer’i Isparta’ya davet ettiklerini kaydeden Başkan Tural “Kendisi Anadolu’dan böyle bir proje çıkmasını desteklediğini, Paket Taksi’nin maliyetini çıkaracaklarını ve üzerine sadece yüzde 1 kar konulacağını projeye destek olacağını söyledi. Arkadaşlarımız gelecek hafta içinde İstanbul’a giderek mukavele imzalayacaklar” bilgisini verdi. Esnaf Cebinde Uygulamasından sadece yüzde 5’lik komisyon ücreti alınacağını kaydeden Başkan Tural “Peki bu uygulamanın müşteriye ne faydası olsun ki, bu uygulamayı kullansın? Lokantacılar Odası ve Birliğimizin katkısıyla, tüm sosyal medya platformlarından uygulamanın tanıtımını yapacağız. Bilbord ve TV’de, medyada tanıtımlar olacak. Tabi burada esnafımızdan da fedakarlık istiyoruz. Yüzde 37 komisyon verirken burada yüzde 5’e iniyorsa, sattığınız ürünü müşteriye indirimli satarsanız tabiki tercih edilir. Üniversitemizle görüştük. Yeni öğretim yılıyla birlikte öğrencilerimizle birlikte, konser, öğrenci şenliği düzenleyerek projeyi destekleyeceklerini, yine bin öğrenciye hayırsever vatandaşların yemek bursu verdiğini Esnaf Cebinde üzerinden bunun yapılabileceğini ifade ettiler. Bir otel sahibi sohbet esnasında haftada 3 gün konsere verdiğini söyledi. Hemen fikir ürettik. Esnaf Cebinde’den sipariş veren 10 öğrenciye konser bileti verelim dedik. Esnafımız bir olsun. Bu birliktelikten de hem esnafımız kazansın hem Isparta kazansın, hem öğrenci kazansın. Ispartamızda yılda 85 milyon lira online sipariş uygulamalarına gidiyor. Biz bunun yarısını sizlerin cebinde bıraktığımız zaman Isparta ekonomisine katkı sağlanacak. İlk etapta yeme içme sektörünü yaptık ardından markete, ardından tuhafiye, hediyelik eşyaya giriyoruz. Ben bu projeye elimi değil maddi manevi ne varsa gönlümü koydum. Başarılı oluruz olmayız. Bunu yapmak istemek bile cesarettir. Biz buna inandığımız için yola çıkıyoruz. Bu projenin de Esnaf Odaları Birliği’ne hiçbir getirisi yoktur. Hatta yüzde 5’lik komisyonun yüzde 1’i bankaya kesiliyor. Onu da Halkbank Bölge Koordinatörümüzle görüştüm. Şimdi yeni bölge koordinatörü geliyor. Kendisine aktaracağım. Bunu da çözersek oran yüzde 4 olacak. Ayrıca paranızı ertesi gün alacaksınız. Şu ana kadar projeye destek veren tüm esnafımıza da teşekkür ederim. 300’ü yakaladıktan sonra artık müşteriye, öğrenciye gideceğiz. Türkiye’ye örnek bir proje yapmaya gayret göstereceğiz” dedi.KMA Yazılım Firması Müdürü Kaan Murat Ayvaz da “Esnafla, üniversitedeki yazılımcıları bir araya getirerek, lokaldeki bu sorunu yerel bir uygulamayla çözerek, çok düşük komisyonlarda hem esnafın hem öğrencinin kazanmasına odaklandık. Isparta’da online satış uygulamalarından satış yapan 355 esnaf var. Bunların yıllık komisyonları 85 milyon lira. Biz bu parayı ilimizde bırakabilirsek bu para esnafımızda kalacak. Şu anda 230 esnafa ulaştık. Geri kalan süre içinde de kalan esnafımıza ulaşıp dahil edeceğiz. Paket Taksiyle sözleşme imzalayacağız. Maliyetine paketlerinizi taşımayı hedefliyoruz. Muhtemelen hem kendi kuryenizden ya da uygulamalardan aldığınız kurye hizmetinin yarısına bir maliyetle son kilometre teslimatı yapmayı hedefliyoruz. Hedefimiz300’ ü aştıktan sonra sistemi açmak. Kayıt olan işletmelere özel reklam klibi de hazırlıyoruz. Sizler kayıt olursanız çekim yapan arkadaşlarımızı gelerek işletmenizin kayıtlarını yapacak. Bunun tanıtımını da yapacağız. Sizin de reklamınızı Esnaf Cebinde üzerinden yapmayı planlıyoruz” dedi. Konuşmaların ardından, esnafın uygulamaya yönelik soruları, yanıtlandı.