ISPARTA BELEDİYE BAŞKANI SAYIN ŞÜKRÜ BAŞDEĞİRMEN’İN

BABALAR GÜNÜ DOLAYISIYLA YAYIMLADIĞI MESAJI



Hayatımızın her anında sıcak bir gülümsemesiyle kalpleri ısıtan, yüreklerinde taşıdıkları merhamet, iyilik, güzellik, sabır, adalet ve eşitlik gibi erdemlerle hayatımıza ışık tutan, güç, güven ve fedakarlığın sembolü tüm babaların, Babalar Gününü en içten duygularımla kutluyorum.

Bizleri hayata hazırlayan, aile ve toplum hayatının temel direği babalar, hiçbir fedakarlıktan kaçınmadan, her türlü çileye göğüs gererek çocuklarını en iyi şekilde geleceğe hazırlamak amacıyla büyük bir özveriyle çaba harcamaktadır.

Babalık yeri doldurulamayan, değeri hiçbir şeyle ölçülemeyen, dünyadaki en yüce duygulardan biridir.

Başımızın tacı, hayat zenginliğimiz babalarımızı mutlu etmek için kendilerine sunabileceğimiz en iyi armağan bizlere vermiş oldukları emeklerin boşa gitmediğini göstermektir.

Hayatlarının her anında sınırsız sevgi, destek ve güvenlerini hissettiğimiz, bir çınar ağacı gibi gölgesinde huzur bulduğumuz babalarımıza şükran borçluyuz.



Bu duygularla başta, büyük bir emekle yetiştirdikleri değerli evlatlarını vatanımız için feda eden aziz şehitlerimizin babaları olmak üzere, hayatı boyunca maddi, manevi bütün imkânlarını ailesi için seferber eden, tecrübeleriyle her zaman yol gösterici olan tüm babaların Babalar Gününü kutluyor, aileleriyle birlikte sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir hayat diliyorum.