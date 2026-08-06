Bankacılık Sektöründe Yeni Dönem: ATM’lerden Gram Altın Satılacak

Bankacılık Sektöründe Yeni Dönem: ATM’lerden Gram Altın Satılacak
ISPARTA
G.Tarihi: 03.08.2026 03:05
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ATM'den Sertifikalı Gram Altın Satışı Geliyor

Bankacılık Sektöründe Yeni Dönem: ATM’lerden Gram Altın Satılacak

Bankacılık sektöründe hayata geçirilmesi planlanan yeni uygulamayla vatandaşlar, seçili ATM’lerden ambalajlı ve sertifikalı gram altın satın alabilecek. Mesai saatleri dışında ve hafta sonlarında altın alımını kolaylaştıracak sistemi değerlendiren Kuyumcu Mehmet Altınış, uygulamanın piyasayı dengeleyebileceğini belirtti.
Finans ve bankacılık sektöründe, vatandaşların fiziki altına ulaşımını kolaylaştıracak yeni bir dönem başlıyor. Planlanan uygulama kapsamında, bankaların belirlenen ATM'lerinden tıpkı nakit para çeker gibi ambalajlı ve sertifikalı gram altın alınabilecek. Sahtecilik riskini en aza indirmeyi hedefleyen bu sistem, özellikle akşam saatlerinde veya hafta sonlarında kuyumcuların kapalı olduğu zaman dilimlerinde altın almak isteyen vatandaşlara büyük bir pratiklik sunacak.

"Piyasa Fiyatlarını Dengeleyebilir"

Sektördeki bu yeni adımı ve piyasaya olası etkilerini değerlendiren Kuyumcu Mehmet Altınış, bankalar aracılığıyla gerçekleştirilecek satışların piyasada standart bir fiyat dengesi oluşturabileceğini belirtti. Sürecin henüz tamamen netleşmediğini ancak yakın zamanda hayata geçmesinin beklendiğini ifade eden Altınış, şu değerlendirmelerde bulundu:
"Bankalar aracılığıyla altın satışları devreye girebilir. Şu anda tamamen kesinleşmiş bir nokta olmasa da bu konu konuşuluyorsa önümüzdeki 1 ila 5 ay içerisinde gerçekleşecektir. Bu uygulamanın en büyük artısı piyasayı dengelemek olur. Her tarafta farklı fiyatların oluşmasını engelleyip fiyatları belirli bir noktada sabitlemeye yardımcı olur. Piyasada altın bollaştığı zaman fiyatlar da yerine oturur ve dengeli bir hal alır."

"Mesai Dışı Alımlarda Müşterinin Yararına Olur"

Fiziki altın satışlarında banka fiyatlarının geleneksel kuyumculara kıyasla bir miktar daha yüksek kalabileceğine dikkat çeken Mehmet Altınış, uygulamanın özellikle acil ve hediyelik alımlarda önemli bir boşluğu dolduracağını söyledi:
"Bankaların fiziki satış fiyatları genelde bizlerden biraz daha yukarıda oluyor, yeni sistemde de bu durumun sürmesi söz konusu olabilir. Ancak akşamları bizler kapalı olduğumuzda ya da hafta sonlarında hediyelik gram altın almak isteyen müşterilerimiz için bu sistem oldukça faydalı olacaktır. Başlangıçta talep görecektir, uzun vadede ise piyasaya etkilerini hep birlikte göreceğiz."
Uygulamanın hayata geçirilmesiyle birlikte, fiziki altın teslimatı yapacak ATM'lerin noktaları ve işlem detayları bankalar tarafından açıklanacak.
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