8. ENZA HOME MOBİLYA FESTİVALİ BAŞLADI
Isparta'da Enza Home Mağazalarında yıl sonuna özel “Mobilya Festivali” Kampanyası başladı ve 15 Aralık 2021 tarihine kadar devam edecek.
Kampanya kapsamında mobilya alışverişlerinde üzeri çizili peşin fiyat üzerinden %50'ye varan indirim uygulanacak. Fiyat listesinde belirtilen "Ayın Ürünü" ve "Enza Yıldızı" mobilya ürünlerinde %75'e varan indirimler uygulanacak. Halı ve aydınlatma ürünlerinde ise %55’e varan indirimler uygulanacak.
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Enza Home festival fırsatlarını sakın kaçırmayın...!
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Showroom Şube1 Adres: Eğirdir Yolu 7. Km. ISPARTA
Showroom Şube2 Adres: Vatan mahallesi 106 cadde ISPARTA
( Oto Galericiler Sitesi karşısı)
Telefon: 0 533 131 44 40