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Isparta Tarım Kredi Kooperatif Market Açıldı

Isparta Tarım Kredi Kooperatif Market Açıldı
ISPARTA
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Tarım Kredi Kooperatif Market Ayazmana Mahallesinde Açıldı
Güvenilir ve uygun fiyatlı gıdanın temini ve vatandaşlara ulaştırılmasında önemli bir misyon üstlenen Tarım Kredi Kooperatifi Marketinin 612. Şubesi Ayazmana Mahallesi 124 Cadde üzerinde Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in katılımıyla hizmete açıldı. Başkan Başdeğirmen, son günlerdeki fahiş fiyat uygulamasına dikkat çekerek, “Üretici bir yıl boyunca uğraşıp, didinip, ürettiği ürünü verdiğinin 5 misli üzerinde marketlerde satıldığını görünce maalesef çok üzülüyor” dedi, Isparta Belediyesi olarak makul fiyatlarda satış yapılması için sürekli kontrollerin sürdüğüne işaret etti.
Üretici ve tüketici arasında köprü olma noktasında yapılanmasını hızlı bir şekilde geliştiren Tarım Kredi Kooperatifi Market zincirlerinin Türkiye’deki 612. Şubesi Ayazmana mahallesinde açıldı. Market açılışı Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in kestiği kurdele ile gerçekleştirildi. Belediye Başkanı Başdeğirmen, marketi gezerek yetkililerden bilgi aldı, alışveriş yaptı.
Açılışını yaptıkları marketin vatandaşlara kolaylık ve bereketli alışverişler getirmesini dileyen Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, marketin açılış gayelerinden birisinin de piyasadaki olumsuzlukların giderilmesi olduğuna dikkat çekti.
Tarım Kredi Kooperatifleri Marketlerinin açılma nedenlerinden birisinin de piyasadaki olumsuzlukların giderilmesi olduğunu söyleyen Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, “Pandemi döneminden sonra dünyada meydana gelen problemlerin ülkemize de yayılması ve bu problemin çok daha ileri gitmesi için mücadele veren bazı kesimlerin gıda ve meyve-sebze ürünlerini fahiş fiyatta artırarak vatandaşlara sunmasından kaynaklanan gelişmedir” dedi.
Üreticinin bir yıl emek vererek ortaya koyduğu ürününü sattığı fiyattan 5-15 kat daha pahalı bir şekilde marketlerde vatandaşlara sunulduğunu dile getiren Başkan Başdeğirmen, “Bu üreticilerimizi ve tüketici vatandaşlarımızı çok rahatsız etmekteydi. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu konuya el atmasından sonra bu olumsuzlukların giderilmesi için bu mağazaların açılması gündeme geldi. Amaç vatandaşlarımızın aldığı ürünleri çok daha uygun ve gerçek fiyatlarıyla alabilmeleridir” şeklinde konuştu.
Aynı marka, aynı ürünün marketin birisinde 74,50 lira, diğerinde 127,90 lira olduğuna dikkat çeken Başkan Başdeğirmen, “Bizim elma üreticimiz bir yılda 25 kez ilaç atıyor, budamalarını, sulamalarını yapıyor, topluyor ve depoya koyduğu elmayı da bugün 3 liradan satmak için mücadele veriyor. Ancak bakıyorsunuz ki, bir marketteki Isparta elmasının kilogram fiyatı 14,75 lira. Bu hak bir satış değil. Bizim dinimiz yapılan çalışmalar sonrasındaki kazancı da uygun bir şekilde tüketiciye sunulmasını emreder. Fahiş fiyatta mal satmak, stok yapmak bizim dinimizde haramdır. Bizler bunun bazen de siyasi malzeme olarak kullanılmakta olduğunu da görmekteyiz” görüşlerinde bulundu.
Isparta Belediyesi olarak kendilerinin de makul fiyatlarda satış yapılması için sürekli kontrollerin sürdüğüne işaret eden Başkan Başdeğirmen, “Bugün açmış olduğumuz bu işyeri devletimizin imkanlarıyla olması gereken şartlarda vatandaşlara ürünleri sunabilmektir. Üretici bir yıl boyunca uğraşıp, didinip, ürettiği ürünü verdiğinin 5 misli üzerinde marketlerde satıldığını görünce maalesef çok üzülüyor, ‘benim emeğim bu şekilde olmaması lazım’ diyor. Buradaki amaç hem üreticiyi korumaktır, hem de tüketiciyi korumaktır. Buradaki makul olan bu fiyatlar vatandaşlarımıza hizmet etmeye başladıktan sonra diğer fahiş fiyatla ürün satan marketlerin, mağazaların da bu şekle gelerek uygun fiyatlarla ürünlerini satmalarını bekliyoruz. Tabi ki kazanç olacak, istihdam sağlanacak ve vergi de verilecek. Ancak bunun bir makul oranı var. Makul oranlar aşıldığı için bu tür çalışmalara gerek duyuluyor. Vatandaşlarımızın huzurlu ve mutlu bir şekilde bereketli alışverişler yapabilmesini sağladığımız zaman bizlerde mutlu olacağız” ifadelerinde bulundu.
Belediye olarak göreve geldikleri ilk günden itibaren Gıda Bank vasıtasıyla ihtiyaç sahibi vatandaşlara sundukları ürünlerin Tarım Kredi Kooperatifi Marketlerinde satılan ürünlerin aynısı olduğunu belirten Başdeğirmen, “Bizlerde bu kaliteli, uygun fiyatlı ürünleri alarak vatandaşlarımıza faydalı oluyoruz. Diğer vatandaşlarımızın da bunlardan istifade etmesi bizim en büyük isteğimizdir” dedi.
Tarım Kredi Kooperatifine ve market çalışanları ile buna emek veren herkese teşekkür eden Başdeğirmen, “Bu marketlerimizin sayıları daha da artarak vatandaşlarımızın daha rahat etmeleri sağlanacaktır.  Bu duygularla bu birimde çalışan arkadaşlarımıza, müdürlerimize çok teşekkür ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu girişiminden, çalışmadan dolayı da kendilerine saygılarımı sunuyorum” görüşlerinde bulundu.
Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in konuşmasının ardından yapılan duayla birlikte Tarım Kredi Kooperatifi Marketinin açılışı kurdele kesimi yapıldı.
 
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