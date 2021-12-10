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MSB acı haberi duyurdu: Irak ve Suriye'de şehit!

MSB acı haberi duyurdu: Irak ve Suriye'de şehit!
ISPARTA
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MSB acı haberi duyurdu: Irak ve Suriye'de şehit!
Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı, Suriye İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde bir, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Yıldırım operasyon bölgesinde ise 3 askerin şehit olduğunu duyurdu.

 Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "Suriye İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesinde, 09 Aralık 2021 tarihinde, yol emniyet görevi icra eden unsurda görevli bir kahraman silah arkadaşımız, arazide kayarak düşmesi sonucu yaralanarak derhal hastaneye sevk edilmiş, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur." açıklamasında bulundu.

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KUZEY IRAK'TAN DA ACI HABER!
Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Yıldırım operasyon bölgesinde de teröristlerin saldırısı sonucu 3 askerin şehit olduğunu duyurdu.
ŞEHİTLERİN KANI YERDE KALMADI
MSB'den yapılan açıklamada, "Bölgede tespit edilen hedefler hava harekâtı ile vuruldu ve ilk belirlemelere göre 6 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi." denildi.
MSB'den yapılan açıklama şu şekilde:
"Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Yıldırım operasyon bölgesinde, 09 Aralık 2021 tarihinde, teröristler tarafından yapılan saldırı sonucunda üç kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Bölgede tespit edilen hedefler hava harekâtı ile isabetle vurulmuş, bölgede ilk belirlemelere göre 6 terörist etkisiz hâle getirilmiştir. Bölgede operasyon devam etmektedir.
Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz. "

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YOZGAT'A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ
Şehit olan 3 askerden Piyade Uzman Çavuş  Doğanay Çelik'in (23) acı haberi Yozgat'ta yaşayan ailesine ulaştı. Yerköy ilçesine bağlı Hacıosmanlı köyünde yaşayan şehidin annesi Dilber Kılavuz, askeri yetkililerden aldığı acı haberle gözyaşlarına boğuldu. Dilber Çelik'e komşuları ve köylüler başsağlığı dileğinde bulunurken, eve Türk bayrakları asıldı. Şehidin babası Şahin Çelik'in ise Bursa'nın Yıldırım ilçesinde yaşadığı öğrenildi. Şehit Doğanay Çelik'in cenazesinin yarın ilçede düzenlenecek törenin ardından toprağa verileceği belirtildi.

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ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞUN ACISI İKİ İLE BİRDEN DÜŞTÜ
Irak’ın kuzeyinde Pençe-Yıldırım operasyon bölgesinde PKK’lı teröristlerin saldırısında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ali Sarı’nın (29) Balıkesir’in Edremit ilçesindeki baba evine ateş düştü. Eşinin şehit olduğu haberini Denizli’deki evlerinde alan Rus asıllı Anna Sarı, Balıkesir’e gitmek için yola çıktı.
Piyade Uzman Çavuş Ali Sarı’nın Balıkesir’in Edremit ilçesine bağlı Zeytinli Mahallesi’nde yaşayan babası Hüseyin ve annesi Nihal Sarı’ya acı haber ulaştı. Yetkililerden, 3 çocuklarından ortancası olan Ali’nin şehit olduğu haberini alan çift, gözyaşlarına boğuldu. Şehit evine ve bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı. Yakınları ve komşuları da taziye için eve gelmeye başladı.

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Yakınlarının yardımıyla ayakta durabilen Nihal Sarı, sosyal medyadan oğluna her gün bir fotoğraf gönderdiğini, dün akşam da yine saat 19.30'da bir tane gönderdiğini, onun da saat 19.35’te bunu gördüğünü belirterek, "Ondan sonra ne zaman gitti. Gittiği zaman bize haber veriyordu oğlum. Dua istiyordu bizden. Hep anne bana oku diyordu. Kendisi gitmese, arkadaşları bile gitse dua oku bize diyordu" dedi.

EŞİ ACI HABERİ DENİZLİ’DE ALDI
Piyade Uzman Çavuş Sarı’nın Rus asıllı eşi Anna Sarı ise acı haberi Denizli’nin Merkezefendi ilçesi Yenişehir Mahallesi’ndeki evlerinde aldı. Anna Sarı'ya eşinin şehit olduğu haberini, Merkezefendi Kaymakamı Adem Uslu, Denizli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali Değirmenci, Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan ve askeri yetkililer verdi. Gözyaşlarına boğulan Anna Sarı, oğulları Adel (3) ve Aksel ile (6) birlikte Balıkesir’e gitmek için yola çıktı. Sarı ailesinin evine de Türk bayrağı asıldı.

Denizli'de Komando Tugay Komutanlığı'nda görev yapan şehit Ali Sarı'nın bir süre önce Hakkari 2'inci Hudut Tugay Komutanlığı'na tayininin çıktığı belirtildi.

SANCAKTEPE'YE ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ
Murat SOLAK / İSTANBUL, (DHA) - MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca, Irak kuzeyi Pençe-Yıldırım operasyon bölgesinde teröristlerce düzenlenen saldırıda 3 askerin şehit olduğu, bölgede tespit edilen hedeflerin vurulması sonucu 6 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı. Saldırıda şehit düşen 3 askerden Piyade Uzman Çavuş İdris Aksöz(23)'ün acı haberi Sancaktepe'de yaşayan ailesine ulaştı.

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Irak kuzeyi Pençe-Yıldırım operasyon bölgesinde teröristlerce düzenlenen saldırıda Piyade Uzman Çavuş İdris Aksöz(23) şehit oldu. Şehidin acı haberi, Sancaktepe, Akpınar Mahallesi'nde yaşayan ailesine verildi. Şehadet haberinin ardından Aksöz ailesinin oturduğu apartmana ve sokağa Türk bayrakları asılırken, yakınları taziyeye geldi.

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Taziyeleri kabul eden baba Zekeriya Aksöz'ün evinin balkonunda gözyaşlarını tutamadığı ve oldukça üzgün olduğu görüldü. Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü'de şehitin evine gelerek taziyelerde bulundu. Şehidin evinin önüne çadır kurularak, Kuran-ı Kerim tilavetleri okundu. Öte yandan şehit İdris Aksöz'ün 2 ay önce nişanlandığı, kısa süre içerisinde evleneceği öğrenildi. Şehit askerin cenazesi, yarın Nevşehir'de düzenlenecek törenin ardından toprağa verilecek. 
 
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